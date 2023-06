Roma – “(…) il Tribunale ha congruamente motivato (…) sia con riferimento alla posizione rivestita dal ricorrente nel sodalizio di appartenenza e alla sua biografia penale, sia in relazione all’attualità del pericolo, risultando lo stesso concretamente in grado – nonostante il regime più severo in atto – di mantenere contatti con il predetto sodalizio (…)”.

Con provvedimento di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma (7^ sezione penale, Presidente: Angela Tardio), ha dichiarato inammissibile il ricorso di Armando Li Bergolis, classe 1975 di Monte Sant’Angelo, contro un’ordinanza del 13 ottobre 2022 con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva respinto il reclamo del citato Li Bergolis contro il decreto del Ministro della Giustizia del 16.12.2021, con cui è stata disposta per due anni la proroga del regime di cui all’art. 41-bis.

“A ragione della decisione, il Tribunale ha osservato che doveva considerarsi persistente il pericolo di mantenimento dei collegamenti del Li Bergolis con la consorteria mafiosa di riferimento, attualmente operativa, per la quale il condannato, con ruolo apicale, aveva commesso numerosi e gravi reati“.

Nel ricorso (dichiarato ora inammissibile) presentato dal legale di Armando Li Bergolis, “con unico motivo”, si “deduce la violazione dell’art. 41-bis citato e dell’art. 125 cod. proc. pen., censurando come apparente la motivazione dell’ordinanza censurata, stante la mancata indicazione di attuali indici di pericolosità tali da giustificare la proroga del regime differenziato”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it