“Raffaelle Carrà frequentava la città di Padre Pio da semplice pellegrina”

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Una professionista dello spettacolo sensibile, speciale e umile, al punto da mostrarsi stupita per il grande successo e l’ammirazione che suscitava nei suoi fan. Ma anche una donna di fede e di carità. Famiglia Cristiana, sul numero da domani in edicola, regala un ritratto e un ricordo di Raffaella Carrà, che avrebbe compiuto 80 anni il 18 giugno, svelando particolari della sua vita sconosciuti:

Ansa

Mentre fra Stefano Campanella, ricorda come la Carrà entrò in contatto con la spiritualità di Padre Pio e divenne di casa a San Giovanni Rotondo. Per celebrare la canonizzazione del religioso di Pietrelcina fu conduttrice nel 2002 di una serata su Rai Uno che ebbe un enorme successo. “Successivamente Raffaella ha continuato a frequentare, da semplice pellegrina, la città garganica” racconta fra Campanella.