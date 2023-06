Rotice: “Rilevare e rilanciare il sito produttivo dell’ex Contratto d’area”

Trova sempre più concretezza l’idea emersa nei mesi scorsi e raccolta dalla maggior parte dei dipendenti della creazione di una cooperativa (con il supporto di soci sovventori) per rilevare e rilanciare il sito produttivo dell’ex Contratto d’area . Un percorso di condivisione che fa nascere un processo sociale per il territorio. Garantire la disponibilità delle forniture, trovare gli sbocchi di mercato e riportare in attività il sito produttivo sono le priorità, rispetto alle quali vi è la disponibilità del supporto finanziario di Regione Puglia e Legacoop.

Ci sono tutti gli elementi per avviare e concretizzare questo progetto, non perdiamo altro tempo. Non ci possiamo permettere altre chiusure in un’area già mortificata. È un’operazione di responsabilità sociale, per salvaguardare la forza lavoro e creare nuove opportunità di sviluppo. Oggi a questo tavolo abbiamo tutti gli elementi e le risposte per un progetto vincente; rimbocchiamoci le maniche, tutto insieme.

Rinnovo l’appello pubblico agli imprenditori ed a tutti i soggetti che con responsabilità e generosità vogliono sostenere questo progetto del territorio. Nelle prossime settimane saranno presentati al tavolo della task force regionale il piano industriale ed il business plan”. Lo riporta il Sindaco Gianni Rotice.