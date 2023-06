Schiavone: “Approvato un bilancio che presenta più ombre che luci”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “All’ultimissimo giorno utile, intimato dal Prefetto di Foggia, la maggioranza Rotice approva il Rendiconto della gestione di esercizio 2022. Impauriti e confusi i consiglieri di maggioranza approvano un bilancio che presenta più ombre che luci.

Infatti, nella relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è presente un 𝐞𝐥𝐞𝐧𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐢𝐫𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐫𝐢𝐭𝐚̀ 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐚𝐧𝐚𝐭𝐞 che farebbe tremare i polsi ai più temerari dei consiglieri comunali. Ciononostante, i colleghi di maggioranza fra mugugni e mal di pancia interni votano favorevolmente il rendiconto 2022, inconsapevoli (forse) delle ripercursioni eventuali.

𝐈 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐜𝐫𝐢𝐯𝐨𝐧𝐨 𝐜𝐡𝐞 : 𝐢 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐢 𝐟𝐮𝐨𝐫𝐢 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐚𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐚𝐧𝐧𝐨 con un ammontare annuo di circa € 416.000,00 mentre sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per un valori di 4,4 milioni di euro;

nel bilancio sono stati cancellati residui attivi per oltre 3.8 milioni di euro e – dicono i revisori – 𝐩𝐞𝐫 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮𝐨 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐨 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐨 𝐧𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐫𝐢𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐧𝐢𝐭𝐚 “𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐭𝐭𝐢” 𝐚𝐝𝐞𝐠𝐮𝐚𝐭𝐚 𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞;

𝐫𝐢𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐚𝐢 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐢/𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐚𝐥𝐜𝐮𝐧𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐞 (𝐀𝐬𝐞-𝐀𝐬𝐢-𝐆𝐚𝐥 𝐝𝐚𝐮𝐧𝐨𝐟𝐚𝐧𝐭𝐢𝐧𝐨) 𝐩𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐚 € 𝟒𝟕𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎 rispetto al quale il collegio dei revisori invita il responsabile dell’ente ad assumere “senza indugio” i provvedimenti ai fini della riconciliazione (altrimenti il bilancio risulterebbe poco attendibile);

I revisori scrivono che 𝐢𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐢 𝐞̀ 𝐝𝐨𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐢𝐝𝐨𝐧𝐞𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐢𝐥 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐢 𝐏𝐍𝐑𝐑 e 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐢 𝐞̀ 𝐚𝐯𝐯𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐫𝐨𝐠𝐡𝐞 𝐚𝐬𝐬𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐏𝐍𝐑𝐑 (in pratica l’amministrazione si lamenta che manca personale ma non fa nulla per assumerlo nonostante le opportunità previste dal PNRR).

Rispetto a tutte 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐨𝐬𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐢𝐥 𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞, i consiglieri di maggioranza (compreso il Sindaco che ha perso la bussola), pensano bene di dare la colpa al passato. Questo modo di fare, utile solo per distogliere l’attenzione sugli attuali problemi dell’amministrazione Rotice, non appassiona più nessuno, nemmeno i supporters del stesso sindaco che, a microfoni spenti, dichiarano di essere stanchi di questa tiritera.

Nascondersi dietro un dito non eviterà al sindaco di cancellare la memoria storica di questa città: lui più di altri ha inciso significativamente nella vita politica e sociale del recente passato, partecipando attivamente ad alcune scelte strategiche e assurgendo poi ad incarichi “politici” di un certo prestigio.