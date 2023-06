Scomparsa Lorenzo Brunetti, Rotice: “Encomiabile carabiniere”

Di Lorenzo, distintosi sempre per la rettitudine e per l’alto senso delle istituzioni che incarnava come militare e come uomo, ho sempre avuto particolare stima ed ammirazione per l’umiltà, la responsabilità e l’altruismo che non ha mai fatto mancare, soprattutto a chi si trovava in momenti di difficoltà e pericolo, come accadde alla mia famiglia per un lungo e particolare periodo.

Un carabiniere eroe sopravvissuto anche ad un terribile agguato di Cosa Nostra. Alla moglie, ai figli Adamo e Ciro ed a tutta la sua famiglia, le più sentite condoglianze”. Lo riporta il Sindaco Gianni Rotice.