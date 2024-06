FOGGIA – “Poste Italiane ha emesso un francobollo dedicato a Italo Foschi, militante fascista, organizzatore dello squadrismo a Roma, fedele a Mussolini fino alla Repubblica di Salò, quando l’Italia subiva gli eccidi delle brigate nere e delle SS naziste, noto anche per essersi congratulato con Amerigo Dumini, scrivendogli che era un eroe per l’assassinio di Giacomo Matteotti, coraggioso parlamentare socialista ucciso da squadristi fascisti per le sue idee.

Mentre in questi giorni si ricorda l’assassinio di Matteotti, si omaggia con un francobollo chi ha condiviso quel criminale assassinio nel silenzio vergognoso del governo”.

È con queste parole che anche l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, l’ANPI della Capitanata, interviene sulla assurda iniziativa che omaggia un militante fascista.

“Questo francobollo è un’offesa alla memoria di Matteotti e di tutti gli antifascisti che hanno dato la vita per la libertà e la democrazia del nostro Paese. Chiediamo pertanto che ne venga subito bloccata la distribuzione”.