Auto in Fiamme sulla SS89 Garganica, conducente illeso. "Terribile" FOTO

Manfredonia. Oggi pomeriggio, intorno alle 16:30, un’auto ha preso fuoco autonomamente sulla Strada Statale 89 Garganica, nei pressi di Amendola, creando momenti di tensione tra gli automobilisti di passaggio. L’incidente, fortunatamente, non ha causato feriti, ma ha richiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la normale viabilità.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo coinvolto ha preso fuoco senza alcuna collisione o impatto esterno evidente, suggerendo che la causa dell’incendio possa essere legata a un problema meccanico o elettrico. L’automobilista, accortosi del fumo che iniziava a fuoriuscire dal cofano, ha prontamente accostato sul bordo della carreggiata e ha abbandonato l’auto, mettendosi in salvo.

Sul posto sono immediatamente giunti i Vigili del Fuoco, allertati da altri automobilisti e dallo stesso conducente. Grazie alla loro prontezza, l’incendio è stato domato in tempi relativamente brevi, evitando che le fiamme potessero propagarsi alla vegetazione circostante o ad altri veicoli in transito. I Carabinieri, arrivati poco dopo, hanno gestito la viabilità, deviando temporaneamente il traffico per consentire ai Vigili del Fuoco di operare in sicurezza.

Le operazioni di spegnimento sono durate circa un’ora. I Vigili del Fuoco hanno utilizzato schiuma antincendio per soffocare le fiamme e raffreddare il motore del veicolo, assicurandosi che non ci fossero ulteriori rischi di riaccensione. Il mezzo è stato successivamente rimosso dalla strada con l’ausilio di un carro attrezzi, permettendo così la riapertura della carreggiata e il ripristino della normale circolazione.

Il conducente dell’auto, sotto shock ma illeso, ha fornito una prima testimonianza che potrebbe essere utile per le indagini.

L’incidente ha causato rallentamenti e disagi al traffico sulla SS89 Garganica, una delle arterie principali del Gargano, utilizzata quotidianamente da pendolari e turisti. Tuttavia, grazie alla pronta risposta delle squadre di emergenza, i disagi sono stati contenuti e la viabilità è stata ripristinata rapidamente.