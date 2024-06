Foggia. “Un uomo che ha fatto della passione per lo sport e del rispetto dei suoi principi una delle sue ragioni principali di vita”. Con queste parole l’assessore allo sport del Comune di Foggia, Domenico di Molfetta,all’unisono con la Sindaca Episcopo e tutta l’Amministrazione comunale di Foggia, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del prof. Pippo Troito, avvenuta nelle prime ore di questa mattina.

“Per chi come me viene dal mondo dell’atletica leggera è stato per anni, insieme al prof. Luigi Colella, un riferimento fondamentale. Per questo intendiamo mandare un pensiero affettuoso alla famiglia in questo triste momento”.

In gioventù mezzofondista di valore Pippo Troito è stato tra i primi foggiani a vestire la maglia azzurra della nazionale.

Docente nella scuola, ha messo per anni la propria competenza al servizio anche di atleti e società di altre discipline sportive, dal calcio al tennis. Lo sport è stato al centro anche della sua attività imprenditoriale, sempre attenta alle esigenze del territorio.

“Con lui – conclude Di Molfetta – se ne va un pezzo di storia dell’atletica e dello sport foggiano.”.