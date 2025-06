Trepuzzi (Le) – Un episodio inquietante ha scosso la tranquillità del piccolo comune leccese nella notte tra ieri e oggi.

Ignoti hanno dato alle fiamme l’auto di un maresciallo dei Carabinieri, in servizio presso il nucleo di polizia giudiziaria del Tribunale di Taranto.

L’attentato, avvenuto in via Francesco Lo Re, ha lasciato sgomenti i residenti e aperto un’indagine a 360 gradi da parte delle forze dell’ordine.

L’incendio ha interessato una Fiat 500 L parcheggiata davanti all’abitazione del militare.

Le fiamme hanno danneggiato parzialmente la parte posteriore destra del veicolo, dove si presume sia stato innescato il principio d’incendio.

Sul luogo sono intervenuti immediatamente i carabinieri per i rilievi e le indagini, che ora cercano di ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili.

Secondo le prime indiscrezioni, non si esclude che si possa trattare di un gesto riconducibile a questioni personali o a una vendetta piuttosto che a un’intimidazione legata al ruolo ufficiale del maresciallo.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbe anche un alterco avuto con un giovane a seguito di un incidente stradale, che potrebbe aver scatenato questa reazione violenta.

Il comandante provinciale dei Carabinieri ha espresso massima attenzione sulla vicenda, sottolineando come siano state attivate tutte le risorse investigative necessarie per fare luce sull’accaduto e garantire la sicurezza dei cittadini e delle forze dell’ordine coinvolte.

La comunità di Trepuzzi si stringe intorno al militare e alla sua famiglia, auspicando che presto possano essere individuati i responsabili di questo atto intimidatorio.

La speranza è che si possa fare piena luce su quanto accaduto, affinché episodi simili non si ripetano in futuro e la legalità possa continuare a prevalere nel territorio.

Restano ancora molti dubbi e interrogativi aperti, ma l’attenzione delle autorità resta alta per garantire giustizia e sicurezza in una zona che, come molte altre nel Salento, cerca di superare momenti difficili legati alla criminalità e alla violenza.

