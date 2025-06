MANFREDONIA (FOGGIA) – Dopo anni di attesa, domenica 15 giugno i treni torneranno a circolare sulla tratta Foggia–Manfredonia, una buona notizia per l’economia e il turismo del territorio.

A comunicarlo è Rosa Barone, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, che però solleva alcune domande importanti sul futuro del trasporto ferroviario locale.

Barone ha spiegato che, anche se questa riapertura rappresenta un passo positivo, è fondamentale avere chiarezza sui piani a lungo termine, soprattutto riguardo alla gestione della stazione di Manfredonia e alla pianificazione strategica del servizio.

Per questo, ha presentato un’interrogazione all’assessora regionale ai Trasporti, Debora Ciliento, chiedendo se la Regione abbia incaricato Rete Ferroviaria Italiana (RFI) di elaborare un piano dettagliato per il trasporto passeggeri e merci, come previsto dal Piano Attuativo 2021-2030 del Piano Regionale dei Trasporti.

Il problema è che, a quattro anni dalla definizione di questo piano, ancora non ci sono studi concreti o risultati chiari.

Barone vuole sapere se RFI sia stata ufficialmente incaricata e quale sia lo stato di avanzamento delle attività, per garantire un servizio più efficiente e sostenibile.

In conclusione, la consigliera sottolinea l’importanza di ricevere risposte trasparenti da parte dell’amministrazione, per non perdere questa opportunità e offrire ai cittadini un servizio all’altezza delle aspettative.