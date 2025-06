Coppia di giovani ladri-truffatori a Manfredonia arrestati e scarcerati

Scafati (Salerno) – Due giovani di 21 anni, originari di Scafati e Sant’Antonio Abate, sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di aver truffato e derubato un’anziana signora a Manfredonia, nel Foggiano.

Tuttavia, su richiesta dei loro avvocati, Gennaro De Gennaro e Gianluigi Di Ruocco, sono stati rimessi in libertà dal Tribunale del Riesame di Bari in attesa del processo.

Secondo le indagini, i due giovani avrebbero messo in atto una truffa ben orchestrata ai danni di un’anziana donna.

La vicenda si è svolta attraverso una telefonata al numero fisso dell’abitazione della vittima: uno dei truffatori, o un complice, si è spacciato per un carabiniere in borghese, informandola di essere coinvolto in un’indagine che riguardava il figlio.

In preda al panico, l’anziana ha acconsentito a far entrare i falsi “carabinieri” in casa per una presunta perquisizione.

Durante questa operazione simulata, uno dei due si è presentato come un tenente dei carabinieri e ha approfittato della situazione per sottrarre numerosi oggetti di valore.

Tra questi, un vaso portafiori e diverse teiere, che ha poi inserito in una federa di cuscino prima di uscire dall’abitazione.

I due giovani sono stati immediatamente individuati e fermati dai carabinieri poco dopo il colpo.

Tuttavia, grazie alla richiesta dei loro difensori, sono stati scarcerati in attesa del processo che dovranno affrontare.

Lo riporta ilgiornaledisalerno.it