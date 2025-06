Un murale come simbolo di riscatto, memoria e speranza. È stato inaugurato nel cuore del mercato rionale del Cep, in viale Kennedy a Foggia, un murale che ritrae i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, icone della lotta alla mafia, raffigurati come “campioni di giustizia” con in mano un pallone dai colori rossoneri, quelli della città. L’opera, realizzata dall’artista Vito Moreno, è il frutto di un progetto curato dall’Aps So’ Bellicos, associazione impegnata da anni nella promozione dell’arte urbana come strumento di rigenerazione sociale e culturale, presieduta da Andrea Castriotta.

Il murale è parte integrante del cartellone di iniziative “I 100 Giorni di Legalità e Lotta alle Mafie”, promosso dal Comune di Foggia. Non solo un’opera decorativa, ma un potente messaggio destinato soprattutto ai più giovani, un invito a scegliere la legalità come stile di vita, attraverso un linguaggio visivo diretto e coinvolgente.

L’associazione So’ Bellicos, che già in passato ha lasciato il segno con diversi interventi artistici in città, continua così a credere e investire nell’arte partecipata, intesa come strumento di inclusione e trasformazione urbana. Il murale non è solo un omaggio ai due magistrati simbolo della lotta alla criminalità organizzata, ma anche un tributo alla memoria collettiva e alla possibilità di costruire una comunità fondata su valori condivisi.

All’inaugurazione dell’opera hanno preso parte numerosi cittadini, abitanti del quartiere e rappresentanti di diverse realtà associative del territorio. Presenti anche le autorità: il questore Alfredo D’Agostino, la sindaca Maria Aida Episcopo, l’assessore alla Legalità Giulio De Santis, e i consiglieri comunali Paolo Frattulino, Francesco De Vito e Francesco Salemme. La partecipazione istituzionale ha sottolineato l’importanza del progetto in un’ottica di coesione sociale e di impegno civico.

A rendere ancora più significativa la giornata è stata la presenza della Fondazione Falcone di Palermo, che ha espresso parole di apprezzamento per l’iniziativa dell’Aps So’ Bellicos, sottolineando il valore di interventi che portano la legalità direttamente nelle strade, nei luoghi vissuti ogni giorno dalla cittadinanza.

Accanto al murale, è stata predisposta un’area dedicata alle testimonianze, dove i cittadini sono stati invitati a scrivere messaggi e riflessioni sul tema della legalità. I primi a lasciare il segno sono stati gli alunni della vicina scuola primaria, che hanno partecipato attivamente al progetto, seguendo da vicino anche le fasi di realizzazione del murale. I loro pensieri, semplici ma profondi, hanno colorato cartelloni con parole di giustizia, rispetto, coraggio.

L’idea di raffigurare Falcone e Borsellino con un pallone è stata pensata proprio per avvicinare la memoria dei due magistrati ai ragazzi. Il pallone, simbolo universale di gioco, sogni e aggregazione, si trasforma in un veicolo di messaggi profondi, nella convinzione che parlare di legalità significhi anche saper usare i giusti codici per dialogare con le nuove generazioni.

«Il nostro intento – ha spiegato Andrea Castriotta – è quello di portare esempi positivi nei quartieri, nei mercati, nei luoghi quotidiani della vita cittadina. Vogliamo parlare ai giovani attraverso un linguaggio visivo, immediato, comprensibile. L’arte può cambiare i luoghi e le persone, può generare coscienza e speranza».

Il murale al Cep è l’ennesima conferma di quanto l’arte pubblica possa essere potente mezzo di educazione civile. Non solo decoro urbano, ma rigenerazione profonda del senso di appartenenza e responsabilità collettiva. In un quartiere spesso raccontato per le sue fragilità, un’immagine di Falcone e Borsellino che sorridono con un pallone in mano diventa simbolo concreto di una comunità che vuole alzare la testa e guardare al futuro con dignità.

Il progetto continuerà nei prossimi mesi con nuovi appuntamenti e laboratori, coinvolgendo scuole, associazioni e residenti, in un percorso di costruzione partecipata della cultura della legalità. L’auspicio è che il murale non resti un gesto isolato, ma diventi il primo passo di una trasformazione duratura, capace di contagiare tutta la città.

Con l’arte e con il cuore, Foggia continua così il suo cammino verso una società più giusta, partendo proprio da quei volti che hanno fatto della giustizia la loro missione di vita. E che, ancora oggi, parlano alle nuove generazioni.

