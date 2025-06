Roma – È stata una fotografia scattata casualmente da un ristoratore romano a dare la svolta decisiva alle indagini sull’omicidio della donna e della neonata ritrovate morte nei pressi di Villa Pamphili. Nell’immagine, realizzata la sera del 20 maggio in piazza Campo de’ Fiori, si vede chiaramente un uomo seduto sui gradini, con una profonda ferita sanguinante alla testa. Accanto a lui una giovane donna bionda, e nei paraggi una bambina molto piccola. È quella fotografia che ha permesso di identificare il 46enne californiano Rexal Ford, fermato nei giorni scorsi in Grecia, sull’isola di Skiantos, dove si era rifugiato tentando di depistare le ricerche con una serie di false piste.

L’uomo, cittadino statunitense con alcuni precedenti minori e residente in Europa da circa due anni, si trovava a Roma dallo scorso aprile. Al momento dell’intervento della polizia, giunta a Campo de’ Fiori per una segnalazione di lite, Ford dichiarò di essere un noto regista – omonimo del celebre cineasta americano – e fornì generalità false per la donna che era con lui. La neonata, disse agli agenti, era sua figlia. Proprio quella sera, la polizia scattò una fotografia a Ford, ferito e visibilmente ubriaco. Nessuno, in quel momento, avrebbe immaginato il tragico epilogo che si sarebbe compiuto pochi giorni dopo a Villa Pamphili.

La dinamica: un lento precipitare verso la tragedia

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la lite del 20 maggio non fu un episodio isolato. Come riferisce anche Il Corriere della Sera, una seconda lite venne segnalata il 30 maggio al mercato di via San Silverio, poco distante dal Vaticano. Anche in quel caso fu richiesta l’assistenza della polizia, ma Ford riuscì nuovamente a svicolare, fornendo spiegazioni convincenti e approfittando della mancanza di elementi concreti per trattenerlo.

Numerosi testimoni raccontano di aver visto la coppia e la bambina più volte nella zona di Villa Pamphili, ma anche nei pressi del mercato San Silverio, dove i tre erano soliti consumare pasti sui tavoli pubblici e usare i bagni come servizi igienici. Una vita ai margini, ma visibile, che però non aveva ancora attirato l’attenzione piena delle autorità.

Una testimone ha riferito di aver visto viva la donna ancora il 3 giugno, dettaglio che ha permesso di fissare un punto fermo nella cronologia degli eventi. Due giorni dopo, il 5 giugno, Ford è stato intercettato di nuovo: questa volta si trovava in zona Largo Argentina, dove ha tentato di entrare in un hotel con un trolley e la sola neonata. Alla reception, il suo comportamento ha destato sospetti e sono stati chiamati gli agenti. Tra loro anche una poliziotta che aveva partecipato al fermo del 20 maggio e lo ha riconosciuto immediatamente. Alla domanda su dove fosse la donna che era con lui, Ford ha risposto: “Mia moglie è partita”.

La fuga e l’arresto in Grecia

Dopo quell’ultimo avvistamento a Roma, Ford è riuscito a lasciare l’Italia. Le autorità lo hanno localizzato nei giorni successivi grazie ai movimenti di una SIM card e a una carta di credito intestata a lui, utilizzate durante la fuga verso la Grecia. A Skiantos ha cercato di far perdere le proprie tracce, lasciando falsi indizi e utilizzando nomi di fantasia, ma l’incrocio dei dati e la fotografia del ristoratore – che confermava l’identità dell’uomo – hanno permesso agli investigatori di arrivare a lui con rapidità sorprendente.

Il 46enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato della neonata. Al momento, l’accusa formale riguarda solo la morte della bambina, mentre la Procura attende i risultati dell’autopsia sulla donna per chiarire le cause esatte del decesso e valutare eventuali ulteriori capi d’imputazione.

Ancora senza nome: chi era la donna?

Resta uno degli interrogativi più dolorosi e inquietanti di questa vicenda: chi era la giovane donna trovata morta accanto alla figlia? Nessun documento, nessun parente che ne abbia denunciato la scomparsa. Solo alcuni elementi fisici, come i tatuaggi – descritti in dettaglio ma non ancora utili all’identificazione – e una fotografia diffusa dagli inquirenti nella speranza che qualcuno possa riconoscerla.

La conferma che madre e figlia fossero legate biologicamente è arrivata dai test del DNA effettuati nei giorni scorsi, ma non ha chiarito la loro provenienza né cosa le abbia spinte, insieme a Ford, in quel percorso erratico e senza meta per le strade di Roma. Il sospetto degli investigatori è che la donna potesse essere una cittadina dell’Est Europa o di origine nordafricana, ma al momento si tratta solo di ipotesi.

Le indagini proseguono

“Meno di una settimana fa non avevamo nulla in mano”, ha dichiarato una fonte investigativa. “Ora abbiamo un nome, un arresto e diversi riscontri oggettivi. Ma il lavoro è ancora lungo”. Oltre al movente, mancano all’appello elementi chiave: come e dove siano avvenuti i decessi, se vi siano altre persone coinvolte, e quale fosse realmente la relazione tra Ford e la donna.

Un caso dai contorni ancora oscuri, che si muove tra disagio sociale, relazioni ambigue e una scia di violenza ancora tutta da decifrare. Ma grazie alla foto rubata in una notte romana da un anonimo ristoratore, oggi la giustizia ha un volto da inseguire. E forse, presto, anche un nome per le vittime.

Lo riporta il tgcom24.com.