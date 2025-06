Orta Nova (Foggia) – La recente escalation di violenza nel centro di Orta Nova ha suscitato forte preoccupazione tra cittadini e istituzioni.

Nella giornata di giovedì, una grave rissa è scoppiata in Via D’Acquisto, a seguito di un incidente stradale, gettando un’ombra sui festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova, Patrono della città.

Il sindaco Domenico Di Vito ha espresso pubblicamente il suo disappunto riguardo all’accaduto, condannando fermamente l’episodio e ringraziando i Vigili Urbani intervenuti con coraggio per ristabilire l’ordine.

“Scene di violenza inaccettabili che non rispecchiano i valori della nostra comunità”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando l’importanza dell’intervento tempestivo delle forze dell’ordine nonostante le lesioni riportate dai loro agenti.

L’intervento dei Vigili Urbani, guidati dal Comandante Bruno e dall’Ispettore Capo Lasalvia, è stato fondamentale per contenere la situazione e garantire la sicurezza pubblica.

“A loro e alla Polizia Municipale va il mio plauso per l’impegno dimostrato”, ha aggiunto Di Vito.

Il giorno successivo, il sindaco ha partecipato a un incontro con altri primi cittadini neoeletti della provincia, incontrando il Prefetto per confrontarsi sulle criticità del territorio.

Tra i temi discussi, la percezione di insicurezza e l’illegalità diffusa rappresentano sfide importanti per le amministrazioni locali.

“Un confronto costruttivo che conferma l’importanza della collaborazione tra istituzioni per garantire una comunità più sicura e coesa”, ha affermato Di Vito. In conclusione, il primo cittadino ha rivolto un appello ai cittadini: “Responsabilità, collaborazione e rispetto delle regole sono fondamentali. Solo uniti possiamo costruire un ambiente più sicuro e rispettoso per tutti”.

L’episodio di violenza rappresenta un campanello d’allarme sulla necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e promuovere una cultura del rispetto reciproco nella comunità ortese.