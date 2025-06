La piccola Chantal era stata sottratta dalla madre quando aveva solo 14 mesi. Ora ha 13 anni. L’intervento della polizia ha posto fine a una lunga e dolorosa battaglia legale.

PADOVA – Dopo quasi tredici anni di silenzio, speranze e ricerche incessanti, Andrea Tonello ha finalmente potuto ritrovare sua figlia Chantal, portata via dalla madre quando aveva appena 14 mesi. La bambina, oggi adolescente, è stata rintracciata lo scorso 12 giugno a Mezotur, cittadina ungherese a circa 150 chilometri da Budapest, grazie a un’operazione congiunta delle autorità italiane e ungheresi.

La vicenda inizia nel 2011, quando la madre di Chantal chiede di trascorrere le festività natalizie in Ungheria, suo paese d’origine. Il padre acconsente. Ma quando, pochi giorni dopo, prova a raggiungerla per passare insieme il Capodanno, la donna gli nega l’accesso. Da quel momento scompare nel nulla, portando con sé la bambina.

In Italia, il Tribunale affida a Tonello la custodia esclusiva della figlia e viene emesso un mandato di cattura internazionale per la madre con l’accusa di sottrazione e trattenimento di minore all’estero. Ma per anni, ogni tentativo di rintracciare madre e figlia si rivela vano. I pochi incontri autorizzati avvenuti in Ungheria tra il 2012 e il 2013, sotto la supervisione dei servizi sociali, si interrompono quando la donna fugge nuovamente, facendo perdere le tracce.

Andrea Tonello, agente di commercio di Padova, non si arrende. Trasforma la sua vicenda personale in una battaglia pubblica, coinvolge trasmissioni televisive, crea un sito web (www.missingchantal.it) per documentare ogni passo e nel 2023 lancia anche un appello al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per anni ha condiviso foto e pensieri sulla figlia attraverso una pagina Facebook, cercando di mantenere un filo invisibile con lei. Uno dei suoi messaggi più toccanti, postato il 15 settembre 2024, in occasione del compleanno della bambina: “Auguri principessa Chantal, ancora un compleanno senza noi, ancora tanta voglia di sapere come sei, come stai, come vivi…”.

Il lieto fine arriva nel giugno 2025, quando un’indagine coordinata tra il Servizio di cooperazione internazionale di polizia e l’esperto per la sicurezza a Budapest porta alla localizzazione della madre e della figlia. La Procura della Repubblica di Venezia aveva emesso il mandato di arresto europeo il 4 agosto 2023. Dopo mesi di lavoro, la task force interviene nella città di Mezotur e mette fine a una latitanza durata più di un decennio.

La madre è stata fermata e arrestata in esecuzione del mandato, mentre la minore, oggi tredicenne, è stata temporaneamente affidata alla nonna materna. Le autorità ungheresi hanno disposto che vengano agevolati gli incontri con il padre, primo passo verso un ricongiungimento tanto atteso.

Un comunicato ufficiale della polizia ha confermato il successo dell’operazione, sottolineando il ruolo fondamentale della cooperazione internazionale e la costanza investigativa della Squadra Mobile. Un plauso particolare è stato rivolto all’ufficio di sicurezza italiano in Romania, accreditato anche per l’Ungheria, per il contributo determinante nelle fasi di localizzazione.

Per Andrea Tonello si chiude così un capitolo doloroso, ma si apre una nuova e complessa fase: quella del riavvicinamento con una figlia cresciuta lontano, in un’altra cultura e con una storia familiare drammaticamente spezzata. Ma ora, almeno, non è più una ricerca nel buio.

