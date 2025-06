SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Venerdì 13 giugno, a San Giovanni Rotondo, è stata scritta una pagina importante di storia e dignità.

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, concessa nel 1924.

Questo gesto rappresenta una forte rottura con il passato e un messaggio di rispetto e memoria per tutte le vittime del fascismo.

L’iter non è stato semplice: ci sono stati tentativi di rinvio e scuse burocratiche, ma alla fine il Consiglio ha deciso di agire nel nome della verità e della giustizia, chiudendo così un capitolo di 101 anni di imbarazzo per la città.

La decisione è stata presa anche per onorare chi ha combattuto per la libertà, come partigiani e vittime del fascismo.

Ma non è tutto: sempre nella stessa seduta, il Consiglio ha approvato anche un’altra mozione, questa volta per promuovere il riconoscimento dello Stato di Palestina.

Un passo importante che si inserisce in un movimento più ampio di solidarietà e di impegno per la pace, anche in risposta alle sofferenze a Gaza.

Per celebrare questa giornata storica, il Circolo “L. Pinto” e il Partito della Rifondazione Comunista invitano tutti i cittadini a partecipare a “Gargano in Marcia per la Pace” sabato 14 giugno.

La marcia partirà alle 18:00 dal parcheggio Padre Pio e si concluderà con un sit-in in Piazza dei Martiri, con interventi di figure come l’arcivescovo Padre Franco Moscone e attivisti palestinesi.

Una giornata di impegno, memoria e speranza per un futuro di pace e giustizia.