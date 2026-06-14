MANFREDONIA – Ragazzi di appena 12 o 13 anni che, fino a tarda notte, si aggirano tra il Torrione Santa Maria, le ville cittadine, i mercatini e altri luoghi di ritrovo consumando alcolici, fumando hashish e marijuana, lasciando rifiuti ovunque e creando situazioni di forte disagio per residenti e passanti.

Una scena che, secondo numerose segnalazioni dei cittadini, non rappresenterebbe un episodio isolato ma una realtà che si ripete con inquietante frequenza.

Di fronte a questo fenomeno emergono interrogativi che meritano risposte chiare e concrete, come ci segnala un lettore:

“Chi vende alcolici a questi minori?

La legge vieta espressamente la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori. Eppure bottiglie e lattine continuano a comparire nelle mani di ragazzini e ragazzine sempre più giovani. Da dove arrivano? Chi chiude gli occhi davanti a queste vendite?

Perché i controlli sembrano assenti?

I luoghi di ritrovo sono noti da tempo ai residenti. Torrioni, aree verdi e spazi pubblici vengono indicati da anni come punti critici. I cittadini si chiedono perché non vi siano controlli più frequenti e visibili e se gli impianti di videosorveglianza presenti siano effettivamente funzionanti e utilizzati per prevenire questi fenomeni.

Illuminazione insufficiente e sicurezza urbana

Molte delle aree segnalate risultano scarsamente illuminate durante le ore serali. Una condizione che favorisce situazioni di degrado e rende più difficile il controllo del territorio. Quali interventi sono stati programmati dalle istituzioni? Esistono progetti concreti per migliorare sicurezza e vivibilità di questi spazi?

Dove sono i genitori?

È forse la domanda più dolorosa. Dove sono i genitori di questi ragazzi? Come è possibile che adolescenti così giovani trascorrano le notti in strada in condizioni che destano forte preoccupazione? Quale dialogo esiste tra famiglie, scuola e comunità per intercettare situazioni di disagio prima che degenerino?”.