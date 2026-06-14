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ALCOL DROGA MANFREDONIA “12enni, 13enni, allo sbando a Manfredonia tra alcol, droga, minacce, degrado: dove sono i genitori di questi disadattati?”

"La legge vieta espressamente la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori"

Fonte: ilfaroonline

Fonte: ilfaroonline

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Ragazzi di appena 12 o 13 anni che, fino a tarda notte, si aggirano tra il Torrione Santa Maria, le ville cittadine, i mercatini e altri luoghi di ritrovo consumando alcolici, fumando hashish e marijuana, lasciando rifiuti ovunque e creando situazioni di forte disagio per residenti e passanti.

Una scena che, secondo numerose segnalazioni dei cittadini, non rappresenterebbe un episodio isolato ma una realtà che si ripete con inquietante frequenza.

Di fronte a questo fenomeno emergono interrogativi che meritano risposte chiare e concrete, come ci segnala un lettore:

“Chi vende alcolici a questi minori?
La legge vieta espressamente la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori. Eppure bottiglie e lattine continuano a comparire nelle mani di ragazzini e ragazzine sempre più giovani. Da dove arrivano? Chi chiude gli occhi davanti a queste vendite?

Perché i controlli sembrano assenti?
I luoghi di ritrovo sono noti da tempo ai residenti. Torrioni, aree verdi e spazi pubblici vengono indicati da anni come punti critici. I cittadini si chiedono perché non vi siano controlli più frequenti e visibili e se gli impianti di videosorveglianza presenti siano effettivamente funzionanti e utilizzati per prevenire questi fenomeni.

Illuminazione insufficiente e sicurezza urbana
Molte delle aree segnalate risultano scarsamente illuminate durante le ore serali. Una condizione che favorisce situazioni di degrado e rende più difficile il controllo del territorio. Quali interventi sono stati programmati dalle istituzioni? Esistono progetti concreti per migliorare sicurezza e vivibilità di questi spazi?

Dove sono i genitori?
È forse la domanda più dolorosa. Dove sono i genitori di questi ragazzi? Come è possibile che adolescenti così giovani trascorrano le notti in strada in condizioni che destano forte preoccupazione? Quale dialogo esiste tra famiglie, scuola e comunità per intercettare situazioni di disagio prima che degenerino?”.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

6 commenti su "“12enni, 13enni, allo sbando a Manfredonia tra alcol, droga, minacce, degrado: dove sono i genitori di questi disadattati?”"

  1. Droga, alcolismo, ludopatia, facilità di costumi, immoralità, attaccamento massimo al demone del danaro…tanto perbenismo di facciata e invece regna una ipocrisia veramente terrificante. Politica, menti pensanti, prof e dott. Il clero..tutti omertosi!

  4. educazione civica dov’è questa sconosciuta?

    geografia si
    storia no

    educazione civica con particolare riferimento alla città di appartenenza

    non vi sono responsabili, è la sconfitta di un sistema sociale che non si integra nei rapporti con la scuola, gli insegnanti passano 6 ore per giornata e 42 per settimana in presenza nella stessa aula..

    Vedremo meno professori incalzati da presunti giustizialisti…
    nn genitori….

    I telefonini in Inghilterra ” inizio lezioni nel cassetto del prof. ” alla fine dell’ ora possono riaccendere “

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