MANFREDONIA – ASE Spa interviene in merito all’articolo pubblicato l’8 giugno 2026 da Stato Quotidiano dal titolo “ASE Manfredonia, candidati esclusi chiedono chiarezza: l’avviso richiedeva esperienza, perché sono stati assunti anche senza requisiti?”.

In una nota trasmessa alla redazione, la società precisa che la selezione del personale somministrato e la verifica del possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico competono esclusivamente alla società di somministrazione incaricata, individuata nel caso specifico in Manpower Spa.

ASE riferisce di aver appreso, proprio dalla lettura dell’articolo, delle presunte contestazioni riguardanti la mancanza del requisito dell’esperienza pregressa nel ruolo da parte di alcuni candidati assunti. Per questo motivo, l’azienda dichiara di essersi immediatamente attivata inviando una richiesta formale di chiarimenti a Manpower Spa tramite posta elettronica certificata.

Nella comunicazione, ASE avrebbe chiesto, qualora fossero state accertate eventuali irregolarità, anche l’immediato annullamento dei contratti di assunzione relativi ai candidati eventualmente privi dei requisiti richiesti.

Secondo quanto riportato dalla stessa società, Manpower Spa, con una nota datata 12 giugno 2026, ha comunicato di aver effettuato un ulteriore controllo sulle risorse selezionate e inserite sulla base dei profili ritenuti idonei. La verifica avrebbe riguardato, per ciascun candidato, l’esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.

Dagli accertamenti eseguiti, riferisce Manpower, sarebbe emerso che tutti i candidati assunti hanno maturato esperienza nel settore ecologico e che, pertanto, non sono state riscontrate criticità in merito alla contrattualizzazione delle risorse individuate.

La stessa agenzia per il lavoro avrebbe inoltre manifestato la propria disponibilità a fornire ulteriori chiarimenti a chiunque ne faccia richiesta.

ASE Spa conclude ribadendo il proprio impegno alla massima trasparenza e correttezza operativa, ringraziando Stato Quotidiano per aver offerto l’opportunità di chiarire pubblicamente la propria posizione sulla vicenda.