CERIGNOLA – Prosegue il casting dell’Audace Cerignola per individuare il successore di Vincenzo Maiuri sulla panchina gialloblù. In cima alla lista della dirigenza ci sarebbe Raimondo Catalano, considerato il profilo più vicino alle esigenze del club per caratteristiche tecniche e prospettive di crescita.
Tuttavia, la società continua a valutare anche altre opzioni. Tra queste resta viva la candidatura di Federico Coppitelli, allenatore reduce dall’esperienza alla Casertana e già sondato dal club ofantino nelle ultime settimane.
La scelta del nuovo tecnico rappresenta il primo tassello della programmazione in vista della prossima stagione, mentre la situazione legata a Maiuri resta ancora da definire in maniera definitiva.
Fonte: Tuttomercatoweb (articolo di Alessandra Stefanelli), rilanciato e confermato da diverse fonti del panorama calcistico pugliese.