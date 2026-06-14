MANFREDONIA – Migliaia di persone hanno affollato il Porto turistico di Manfredonia per la prima tappa di “Road to Battiti”, l’evento che anticipa il tour estivo di Battiti Live. Protagonisti della serata Irama e J-Ax, accolti da un pubblico numeroso che ha trasformato il lungomare sipontino in una grande arena a cielo aperto.

L’evento, gratuito e organizzato nell’ambito del percorso che porterà Battiti Live nelle principali località pugliesi, ha richiamato spettatori da tutta la provincia, confermando l’attrattiva della manifestazione e la capacità della città di ospitare appuntamenti di grande richiamo.

Fin dal pomeriggio il Villaggio dei Partner e le attività di animazione hanno attirato famiglie e giovani. L’atmosfera di festa è poi proseguita fino a tarda sera con l’arrivo sul palco dei due artisti, protagonisti della registrazione televisiva che andrà in onda nelle prossime settimane.

Sui social numerosi utenti hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di eventi capaci di valorizzare il territorio e offrire occasioni di aggregazione, soprattutto ai più giovani.

Le critiche: «Non era un concerto ma una registrazione»

Accanto agli apprezzamenti non sono mancate le polemiche. Diversi spettatori hanno manifestato delusione per la struttura dell’evento, ricordando come si trattasse di una registrazione televisiva e non di un concerto tradizionale.

Tra le osservazioni più frequenti, la ripetizione delle stesse canzoni necessaria alle esigenze tecniche delle riprese e la breve permanenza degli artisti sul palco. Alcuni partecipanti hanno lamentato di essersi aspettati uno spettacolo diverso, mentre altri hanno difeso l’organizzazione evidenziando che il format di Battiti Live è noto da anni e segue precise esigenze televisive.

Tra i commenti pubblicati online emergono anche alcune segnalazioni relative alla gestione del pubblico nelle aree più vicine al palco. Alcuni spettatori hanno raccontato momenti di forte pressione dovuti alla folla e alla corsa per conquistare le posizioni migliori.

Critiche che si affiancano alla richiesta di una maggiore organizzazione per eventi che attirano migliaia di persone, soprattutto nelle zone a maggiore concentrazione di pubblico.

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