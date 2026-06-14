FOGGIA – Migliaia di persone hanno animato fino a tarda notte il centro di Foggia in occasione della Notte Bianca Giordaniana, uno degli appuntamenti più attesi del GIO Festival – Giordano International Opera, la manifestazione dedicata al compositore foggiano Umberto Giordano (1867-1948), autore di celebri opere come Andrea Chénier e Fedora.

Per una sera, il cuore della città si è trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto, con spettacoli, concerti e performance che hanno coinvolto piazze, strade e luoghi simbolo del centro storico. Una vera e propria maratona culturale che ha celebrato non solo il maestro del verismo musicale, ma anche il valore universale dell’arte e della musica come strumenti di partecipazione e identità collettiva.

Il programma ha proposto un ricco percorso artistico capace di attraversare linguaggi e generi differenti: dal Gala di danza, che ha intrecciato la tradizione operistica con l’espressione coreutica contemporanea, all’omaggio dedicato a Maria Callas, interprete simbolo delle eroine giordaniane, fino alle sonorità del jazz che hanno accompagnato il finale della serata.

Il festival, inaugurato il 5 giugno con la prima mondiale di Marina, opera composta da Giordano e rimasta inedita per oltre un secolo, continua a coinvolgere artisti provenienti da tutto il mondo insieme alle realtà culturali del territorio. Oltre a Foggia, la rassegna interessa anche i comuni di Biccari, Roseto Valfortore, Torremaggiore, Peschici, Manfredonia e Vieste, confermandosi come uno degli eventi culturali più rilevanti dell’estate pugliese.

Gran finale previsto il 20 giugno in Piazza Cavour, dove andrà in scena la ripresa dell’allestimento scaligero di Andrea Chénier firmato dal regista Mario Martone, con l’Orchestra e il Coro della Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari, diretti dal maestro Gianna Fratta.

L’ampia partecipazione registrata durante la Notte Bianca conferma il forte legame della città con il suo compositore più illustre e il crescente richiamo del GIO Festival nel panorama culturale nazionale e internazionale.

Fonte: ANSA.