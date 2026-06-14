Edizione n° 6097

BALLON D'ESSAI

Eshkol Nevo // “Nessun passo indietro sulla partecipazione dello scrittore israeliano Eshkol Nevo al Libro Possibile”
14 Giugno 2026 - ore  13:13

CALEMBOUR

ROBERTO PIETRO GUERRINO // Agguato mortale durante un incontro privato: ucciso il traduttore Roberto Pietro Guerrino
14 Giugno 2026 - ore  15:33

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Foggia celebra Umberto Giordano: successo per la Notte Bianca del GIO Festival

GIO FESTIVAL Foggia celebra Umberto Giordano: successo per la Notte Bianca del GIO Festival

Per una sera, il cuore della città si è trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto

Una scheggia incandescente dal passato: l'istante ritrovato. "Marina" di Giordano risorge a Foggia

Una scheggia incandescente dal passato: l'istante ritrovato. "Marina" di Giordano risorge a Foggia - Fonte Immagine: Facebook, Il paradiso degli artisti

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Giugno 2026
Foggia // Lifestyle //

FOGGIA – Migliaia di persone hanno animato fino a tarda notte il centro di Foggia in occasione della Notte Bianca Giordaniana, uno degli appuntamenti più attesi del GIO Festival – Giordano International Opera, la manifestazione dedicata al compositore foggiano Umberto Giordano (1867-1948), autore di celebri opere come Andrea Chénier e Fedora.

Per una sera, il cuore della città si è trasformato in un grande palcoscenico a cielo aperto, con spettacoli, concerti e performance che hanno coinvolto piazze, strade e luoghi simbolo del centro storico. Una vera e propria maratona culturale che ha celebrato non solo il maestro del verismo musicale, ma anche il valore universale dell’arte e della musica come strumenti di partecipazione e identità collettiva.

Il programma ha proposto un ricco percorso artistico capace di attraversare linguaggi e generi differenti: dal Gala di danza, che ha intrecciato la tradizione operistica con l’espressione coreutica contemporanea, all’omaggio dedicato a Maria Callas, interprete simbolo delle eroine giordaniane, fino alle sonorità del jazz che hanno accompagnato il finale della serata.

Il festival, inaugurato il 5 giugno con la prima mondiale di Marina, opera composta da Giordano e rimasta inedita per oltre un secolo, continua a coinvolgere artisti provenienti da tutto il mondo insieme alle realtà culturali del territorio. Oltre a Foggia, la rassegna interessa anche i comuni di Biccari, Roseto Valfortore, Torremaggiore, Peschici, Manfredonia e Vieste, confermandosi come uno degli eventi culturali più rilevanti dell’estate pugliese.

Gran finale previsto il 20 giugno in Piazza Cavour, dove andrà in scena la ripresa dell’allestimento scaligero di Andrea Chénier firmato dal regista Mario Martone, con l’Orchestra e il Coro della Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari, diretti dal maestro Gianna Fratta.

L’ampia partecipazione registrata durante la Notte Bianca conferma il forte legame della città con il suo compositore più illustre e il crescente richiamo del GIO Festival nel panorama culturale nazionale e internazionale.

Fonte: ANSA.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Sii sempre, in ogni circostanza e di fronte a tutti, un uomo libero e pur di esserlo sii pronto a pagare qualsiasi prezzo.” Sandro Pertini

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO