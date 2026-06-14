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Home // Cronaca // Foggia, il clan voleva punire Lombardi: “Si era allontanato dai Francavilla”

LOMBARDI FRANCAVILLA Foggia, il clan voleva punire Lombardi: “Si era allontanato dai Francavilla”

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il boss Emiliano Francavilla avrebbe cercato l'appoggio di esponenti del clan Li Bergolis per organizzare la scomparsa di Marco Lombardi

Enzo Miucci e Matteo Pettinicchio, foto d'archivio il mattino di foggia

Enzo Miucci e Matteo Pettinicchio, foto d'archivio il mattino di foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

FOGGIA – Nuovi particolari emergono dalle indagini della Direzione distrettuale antimafia sui presunti equilibri criminali della società foggiana e sui rapporti tra la batteria Sinesi-Francavilla e il gruppo Li Bergolis-Miucci del Gargano.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il boss Emiliano Francavilla avrebbe cercato l’appoggio di esponenti del clan Li Bergolis per organizzare la scomparsa di Marco Lombardi, ritenuto dagli investigatori vicino alla batteria Sinesi-Francavilla, ma considerato ormai distante dal gruppo.

A raccontarlo ai magistrati è stato il collaboratore di giustizia Matteo Pettinicchio, ex uomo di fiducia di Enzo Miucci, capo del gruppo Li Bergolis. Nelle sue dichiarazioni, Pettinicchio avrebbe riferito che Francavilla non si fidava più di Lombardi e avrebbe chiesto ad altri soggetti di attirarlo con un pretesto per poi eliminarlo.

Lombardi è lo stesso uomo condannato in primo grado, lo scorso febbraio, a 7 anni e 2 mesi per la tentata estorsione ai danni dell’ex presidente del Foggia Calcio Nicola Canonico, finalizzata, secondo l’accusa, a costringerlo a cedere la società.

Per la Dda, le dichiarazioni del pentito confermerebbero la capacità di Emiliano Francavilla di continuare a esercitare un ruolo di vertice anche durante periodi di detenzione o restrizione, mantenendo rapporti operativi e strategie criminali finalizzate al controllo degli affari illeciti.

Nel frattempo, i giudici di Lanciano, Milano e Foggia hanno convalidato il fermo disposto dalla Dda nei confronti dei fratelli Emiliano e Antonello Francavilla e di Ivan Narciso, accusati di associazione mafiosa. I due Francavilla si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, mentre Narciso ha respinto ogni accusa, sostenendo di aver preso parte soltanto a un incontro volto a ricomporre dissidi familiari.

Secondo il gip di Foggia, tuttavia, il ruolo di Narciso sarebbe stato funzionale a preservare la stabilità e il prestigio del clan, cercando di superare tensioni interne tra i fratelli Francavilla.

L’inchiesta conferma, secondo l’accusa, il peso della batteria Sinesi-Francavilla negli equilibri della criminalità organizzata foggiana e i legami con i gruppi del Gargano, in particolare con l’area Li Bergolis-Miucci.

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno.

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