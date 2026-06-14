MANFREDONIA – La cultura del mare, la tutela dell’ambiente marino e il coinvolgimento delle nuove generazioni sono stati i temi al centro dell’incontro svoltosi ieri, 13 giugno 2026, presso la sede della Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia, primo appuntamento pubblico della nuova presidenza guidata da Lorenzo Di Candia.

Ospite dell’iniziativa il Contrammiraglio Donato De Carolis, figura di riferimento nel panorama della marittimità nazionale, che ha offerto una riflessione ampia sul rapporto tra istituzioni, cittadini e mare, sottolineando l’importanza di una collaborazione sempre più stretta tra enti pubblici, Marina Militare, Guardia Costiera e associazionismo nautico.

«Credo che sia fondamentale la collaborazione tra la Marina, la Guardia Costiera, le istituzioni e la Lega Navale per promuovere quella che è la marittimità», ha dichiarato De Carolis nel corso dell’incontro. Un concetto che va oltre la semplice vicinanza geografica al mare. «Siamo un Paese circondato dal mare, eppure forse siamo ancora poco marittimi. Per questo stiamo lavorando insieme alla Lega Navale per diffondere una vera cultura del mare».

Il Contrammiraglio ha richiamato le numerose iniziative avviate negli ultimi anni per sensibilizzare cittadini e studenti, soffermandosi in particolare sulla recente Giornata della Cultura del Mare, che in Puglia si è trasformata in un calendario di attività durato quasi due settimane. Un segnale che, secondo De Carolis, testimonia una crescente attenzione verso il patrimonio marittimo nazionale.

«Questo significa che c’è una sensibilità particolare verso questi temi e questo non può che far piacere non soltanto a noi operatori del settore, ma all’intero sistema Paese», ha evidenziato.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle sfide ambientali che interessano il mare. Nel suo intervento, De Carolis ha ricordato come la recente Giornata Mondiale degli Oceani abbia rappresentato un momento di riflessione sulle responsabilità dell’uomo nei confronti dell’ambiente marino.

«Per troppo tempo abbiamo considerato il mare come una risorsa inesauribile, dalla quale prelevare tutto ciò che era possibile. In alcuni casi lo abbiamo persino trattato come una discarica. Questo non è più accettabile», ha affermato.

Parole che hanno richiamato l’attenzione sulla necessità di una nuova consapevolezza collettiva. «Dobbiamo ricordare che l’uomo nasce dal mare e che al mare deve molto. Oggi la vera inquietudine non è quella delle tempeste che affrontavano i navigatori del passato, ma la consapevolezza che il mare non gode sempre di buona salute».

Nonostante le criticità, il Contrammiraglio ha lanciato un messaggio di fiducia, sottolineando come vi siano ancora margini importanti per invertire la rotta grazie all’impegno delle istituzioni, delle associazioni e della società civile.

Uno dei passaggi più significativi dell’incontro ha riguardato il ruolo strategico della cosiddetta economia del mare, settore che offre prospettive sempre più concrete soprattutto alle giovani generazioni. Secondo De Carolis, la transizione ecologica e quella digitale stanno aprendo nuovi scenari professionali che meritano di essere conosciuti e valorizzati.

«La risorsa mare non deve essere considerata un ripiego. Le nuove tecnologie, la decarbonizzazione e la digitalizzazione possono offrire opportunità straordinarie ai giovani, creando occupazione e contribuendo al tempo stesso alla tutela dell’ambiente marino».

Un concetto particolarmente sentito in un territorio come quello di Manfredonia, storicamente legato al mare, alla pesca, alla nautica e alle attività portuali, e che oggi guarda con crescente interesse ai nuovi settori della blue economy.

L’intervento si è concluso con un appello rivolto proprio ai più giovani, chiamati a diventare protagonisti della salvaguardia del patrimonio marino. «Noi oggi siamo i custodi del mare, ma i giovani devono diventare le nostre sentinelle», ha affermato De Carolis. «Devono maturare la consapevolezza che il mare rappresenta una risorsa straordinaria per il loro futuro e per quello del nostro Paese. Proteggerlo significa proteggere anche le opportunità delle prossime generazioni».