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Home // Manfredonia // Lega Navale Manfredonia, al via il nuovo corso di Lorenzo Di Candia: «Riportare la sezione ai livelli di eccellenza del passato»

LORENZO DI CANDIA Lega Navale Manfredonia, al via il nuovo corso di Lorenzo Di Candia: «Riportare la sezione ai livelli di eccellenza del passato»

Un ritorno che segna l'avvio di una nuova fase per l'associazione, forte dell'esperienza maturata da Di Candia durante i quattro mandati consecutivi ricoperti tra il 2004 e il 2016

Lega Navale Calendario Eventi 2026 (7)

Lega Navale Calendario Eventi 2026 (SQ)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
14 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Una Lega Navale protagonista nel panorama velico pugliese, capace di attrarre giovani, promuovere inclusione sociale e valorizzare la tradizione marinara della città. È questa la visione delineata da Lorenzo Di Candia, tornato alla guida della Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia, nel corso del primo incontro pubblico della nuova presidenza, svoltosi ieri, 13 giugno 2026, presso la sede della Lega Navale sipontina.

Un ritorno che segna l’avvio di una nuova fase per l’associazione, forte dell’esperienza maturata da Di Candia durante i quattro mandati consecutivi ricoperti tra il 2004 e il 2016. Un periodo che, nelle parole del presidente, rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per i risultati raggiunti in ambito sportivo, associativo e sociale.

«Esiste un programma ben definito per un rinnovato impegno – ha dichiarato Di Candia –. In questi tre anni lavoreremo per riportare la Lega Navale ai livelli in cui l’avevamo lasciata nel 2016, quando contavamo circa 650 soci e la città di Manfredonia era riconosciuta come uno dei principali poli velici della Puglia».

L’obiettivo è ambizioso ma chiaro: restituire centralità alla vela cittadina e rilanciare una realtà che per anni è stata considerata un modello a livello regionale. Tra i ricordi evocati dal presidente vi sono le oltre cinquanta imbarcazioni schierate sulla linea di partenza della storica Pizza Mon Amour Cup, manifestazione che contribuì a consolidare l’immagine di Manfredonia come capitale pugliese della vela.

Tra le priorità del nuovo mandato emerge con forza il tema dell’inclusione sociale. Di Candia ha infatti ribadito la volontà di rafforzare i progetti dedicati alle persone con disabilità, riprendendo un percorso avviato già oltre vent’anni fa.

«Nel 2006 istituimmo la giornata “Vela per Tutti” – ha ricordato – portando in mare ragazzi diversamente abili. Da quell’esperienza nacque un’importante attività di velaterapia, che dimostrò come la navigazione potesse produrre benefici significativi sul piano psicologico e relazionale».

Un patrimonio di esperienze che la nuova presidenza intende valorizzare e ampliare, confermando la funzione sociale della Lega Navale oltre la semplice dimensione sportiva.

Nel suo intervento, il presidente ha anche ripercorso le difficoltà che negli ultimi anni hanno interessato il settore nautico e velico. Prima la crisi economica internazionale del 2008, poi la pandemia da Covid-19 hanno inevitabilmente rallentato lo sviluppo delle attività associative e sportive.

«Dopo anni complessi – ha spiegato – la vela sta finalmente tornando a crescere. Il nostro compito sarà accompagnare questa ripresa e riportare la Lega Navale di Manfredonia al ruolo che merita».

Particolare attenzione sarà dedicata alle nuove generazioni. L’obiettivo è avvicinare bambini e ragazzi agli sport nautici, offrendo percorsi formativi che possano trasformarsi, per chi lo desidera, anche in esperienze agonistiche.

I corsi di canoa sono già partiti nei giorni scorsi, mentre da lunedì 15 giugno prenderanno il via quelli di vela. Attività che non saranno limitate al solo periodo estivo.

«I ragazzi che vorranno proseguire con l’attività agonistica troveranno sempre le porte aperte – ha sottolineato Di Candia –. Dobbiamo costruire la società del futuro e offrire ai giovani opportunità sane di crescita».

Per il presidente, la vocazione marinara di Manfredonia rappresenta una risorsa identitaria da valorizzare attraverso lo sport e la cultura del mare.

«Manfredonia è una città marinara e deve esprimere questa sua natura in tutti i sensi. La vela è uno sport che educa, forma e nobilita. Attraverso queste discipline possiamo contribuire ad allontanare i giovani da situazioni di disagio e indirizzarli verso percorsi positivi».

Nel programma della nuova presidenza trovano spazio anche altre discipline legate al mare. Tra queste il nuoto, con particolare riferimento alla Grande Nuotata del Golfo, evento che negli anni passati è stato trasferito alla Lega Navale proprio per garantire un’organizzazione più strutturata e adeguata alle esigenze dei partecipanti.

L’idea di fondo è quella di trasformare la sede della Lega Navale in un punto di riferimento stabile per tutte le attività sportive e culturali connesse al mare, rafforzando il rapporto tra associazione e territorio.

In chiusura, Di Candia ha rivolto un messaggio diretto alle nuove generazioni, sintetizzando la filosofia che accompagnerà il nuovo mandato: «Lo sport è fonte di vita. È uno strumento fondamentale per costruire una gioventù sana, lontana dall’alcol e dalla droga. Il principio del mens sana in corpore sano resta oggi più che mai attuale».

MANFREDONIA – Si è svolto ieri, 13 giugno 2026, presso la Lega Navale di Manfredonia, il primo incontro ufficiale della nuova presidenza guidata da Lorenzo Di Candia. Un appuntamento significativo per il sodalizio sipontino, che ha visto la partecipazione dell’ammiraglio di divisione Domenico Guglielmi, originario di Manfredonia e oggi destinato a Venezia. Al centro dell’incontro, il valore della collaborazione tra istituzioni, Marina Militare e Lega Navale per la promozione della cultura del mare, degli sport nautici e delle opportunità legate alla Blue Economy. «La Lega Navale la considererei un’istituzione anch’essa, come la Marina Militare, una costola della Marina Militare», ha dichiarato l’ammiraglio Guglielmi, sottolineando l’importanza di fare sinergia per avvicinare la popolazione a tutto ciò che si svolge sul mare. Per Guglielmi, infatti, parlare di mare non significa riferirsi soltanto alle attività sportive o al tempo libero. Il mare rappresenta una dimensione più ampia, strategica e profondamente legata allo sviluppo economico del Paese. «Non si tratta solo di attività sportive – ha spiegato – ma in generale di avvicinare la popolazione a tutto ciò che si svolge sul mare, comprese le attività dell’economia, come la Blue Economy». L’Italia, ha ricordato l’ammiraglio, è un Paese che fonda gran parte delle proprie potenzialità proprio sulla dimensione marittima, non solo lungo la fascia costiera ma anche nell’alto mare. Una prospettiva che assume un valore particolare in una città come Manfredonia, storicamente legata al mare e alla sua identità marinara. Particolarmente forte anche il messaggio rivolto ai giovani. Guglielmi ha richiamato la propria esperienza personale, ricordando il legame con la città natale e con l’ambiente marino vissuto sin dall’infanzia. «Io sono nato qui e ho apprezzato sin da piccolo la bellezza di questo ambiente mare», ha affermato. L’invito alle nuove generazioni è quello di guardare al mare come a uno spazio di crescita, formazione e futuro. «Il giovane che vuole costruire un futuro nella dimensione marittima ha grandi potenzialità, così come il Paese stesso», ha concluso l’ammiraglio. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto istituzionale e culturale, ma anche l’avvio simbolico di una nuova fase per la Lega Navale di Manfredonia sotto la presidenza Di Candia. Una fase che punta a rafforzare il rapporto con il territorio, valorizzare la tradizione marinara della città e promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo del mare nello sviluppo sociale, sportivo ed economico della comunità.
“Il mare è il futuro dell’Italia”: il messaggio dell’ammiraglio Guglielmi ai giovani di Manfredonia ph statoquotidiano

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Lega Navale di Manfredonia, il mare al centro del primo incontro della nuova presidenza. De Carolis: «I giovani siano le sentinelle del futuro»
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