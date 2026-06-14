MANFREDONIA – Una Lega Navale protagonista nel panorama velico pugliese, capace di attrarre giovani, promuovere inclusione sociale e valorizzare la tradizione marinara della città. È questa la visione delineata da Lorenzo Di Candia, tornato alla guida della Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia, nel corso del primo incontro pubblico della nuova presidenza, svoltosi ieri, 13 giugno 2026, presso la sede della Lega Navale sipontina.

Un ritorno che segna l’avvio di una nuova fase per l’associazione, forte dell’esperienza maturata da Di Candia durante i quattro mandati consecutivi ricoperti tra il 2004 e il 2016. Un periodo che, nelle parole del presidente, rappresenta ancora oggi un punto di riferimento per i risultati raggiunti in ambito sportivo, associativo e sociale.

«Esiste un programma ben definito per un rinnovato impegno – ha dichiarato Di Candia –. In questi tre anni lavoreremo per riportare la Lega Navale ai livelli in cui l’avevamo lasciata nel 2016, quando contavamo circa 650 soci e la città di Manfredonia era riconosciuta come uno dei principali poli velici della Puglia».

L’obiettivo è ambizioso ma chiaro: restituire centralità alla vela cittadina e rilanciare una realtà che per anni è stata considerata un modello a livello regionale. Tra i ricordi evocati dal presidente vi sono le oltre cinquanta imbarcazioni schierate sulla linea di partenza della storica Pizza Mon Amour Cup, manifestazione che contribuì a consolidare l’immagine di Manfredonia come capitale pugliese della vela.

Tra le priorità del nuovo mandato emerge con forza il tema dell’inclusione sociale. Di Candia ha infatti ribadito la volontà di rafforzare i progetti dedicati alle persone con disabilità, riprendendo un percorso avviato già oltre vent’anni fa.

«Nel 2006 istituimmo la giornata “Vela per Tutti” – ha ricordato – portando in mare ragazzi diversamente abili. Da quell’esperienza nacque un’importante attività di velaterapia, che dimostrò come la navigazione potesse produrre benefici significativi sul piano psicologico e relazionale».

Un patrimonio di esperienze che la nuova presidenza intende valorizzare e ampliare, confermando la funzione sociale della Lega Navale oltre la semplice dimensione sportiva.

Nel suo intervento, il presidente ha anche ripercorso le difficoltà che negli ultimi anni hanno interessato il settore nautico e velico. Prima la crisi economica internazionale del 2008, poi la pandemia da Covid-19 hanno inevitabilmente rallentato lo sviluppo delle attività associative e sportive.

«Dopo anni complessi – ha spiegato – la vela sta finalmente tornando a crescere. Il nostro compito sarà accompagnare questa ripresa e riportare la Lega Navale di Manfredonia al ruolo che merita».

Particolare attenzione sarà dedicata alle nuove generazioni. L’obiettivo è avvicinare bambini e ragazzi agli sport nautici, offrendo percorsi formativi che possano trasformarsi, per chi lo desidera, anche in esperienze agonistiche.

I corsi di canoa sono già partiti nei giorni scorsi, mentre da lunedì 15 giugno prenderanno il via quelli di vela. Attività che non saranno limitate al solo periodo estivo.

«I ragazzi che vorranno proseguire con l’attività agonistica troveranno sempre le porte aperte – ha sottolineato Di Candia –. Dobbiamo costruire la società del futuro e offrire ai giovani opportunità sane di crescita».

Per il presidente, la vocazione marinara di Manfredonia rappresenta una risorsa identitaria da valorizzare attraverso lo sport e la cultura del mare.

«Manfredonia è una città marinara e deve esprimere questa sua natura in tutti i sensi. La vela è uno sport che educa, forma e nobilita. Attraverso queste discipline possiamo contribuire ad allontanare i giovani da situazioni di disagio e indirizzarli verso percorsi positivi».

Nel programma della nuova presidenza trovano spazio anche altre discipline legate al mare. Tra queste il nuoto, con particolare riferimento alla Grande Nuotata del Golfo, evento che negli anni passati è stato trasferito alla Lega Navale proprio per garantire un’organizzazione più strutturata e adeguata alle esigenze dei partecipanti.

L’idea di fondo è quella di trasformare la sede della Lega Navale in un punto di riferimento stabile per tutte le attività sportive e culturali connesse al mare, rafforzando il rapporto tra associazione e territorio.

In chiusura, Di Candia ha rivolto un messaggio diretto alle nuove generazioni, sintetizzando la filosofia che accompagnerà il nuovo mandato: «Lo sport è fonte di vita. È uno strumento fondamentale per costruire una gioventù sana, lontana dall’alcol e dalla droga. Il principio del mens sana in corpore sano resta oggi più che mai attuale».