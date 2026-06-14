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MANFREDONIA PESCA Manfredonia, al Castello Svevo un confronto su identità marinara e valorizzazione del pescato

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Giordano International Festival e rappresenta un momento di riflessione dedicato al ruolo della pesca nella storia e nello sviluppo della città

pesca manfredonia, archivio

pesca manfredonia, archivio favia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – La pesca come patrimonio identitario, culturale ed economico della comunità sipontina. Sarà questo il tema al centro del convegno “Identità marinara e valorizzazione del pescato di Manfredonia”, in programma lunedì 15 giugno alle ore 19.30 presso il Castello Svevo Angioino.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Giordano International Festival e rappresenta un momento di riflessione dedicato al ruolo della pesca nella storia e nello sviluppo della città, nonché alle prospettive di valorizzazione di una delle principali risorse del territorio.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, interverranno l’onorevole Giandiego Gatta, componente della Commissione Agricoltura e Pesca della Camera dei Deputati, il comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia Marco Pepe, il presidente della Camera di Commercio di Foggia Giuseppe Di Carlo e l’assessore comunale allo Sviluppo Economico Matteo Gentile.

L’incontro offrirà l’occasione per approfondire il legame tra la tradizione marinara e le sfide contemporanee del comparto ittico, settore strategico per l’economia locale e per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio.

Al termine del convegno è prevista la rappresentazione dell’opera “Il Re” di Umberto Giordano, evento che arricchirà il programma della serata con un momento dedicato alla cultura e alla musica.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’appuntamento si propone dunque come un’occasione di confronto aperta alla cittadinanza, agli operatori del settore e a tutti coloro che guardano al mare come elemento distintivo dell’identità di Manfredonia e risorsa fondamentale per il futuro del territorio.

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