MANFREDONIA – La pesca come patrimonio identitario, culturale ed economico della comunità sipontina. Sarà questo il tema al centro del convegno “Identità marinara e valorizzazione del pescato di Manfredonia”, in programma lunedì 15 giugno alle ore 19.30 presso il Castello Svevo Angioino.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Giordano International Festival e rappresenta un momento di riflessione dedicato al ruolo della pesca nella storia e nello sviluppo della città, nonché alle prospettive di valorizzazione di una delle principali risorse del territorio.
Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, interverranno l’onorevole Giandiego Gatta, componente della Commissione Agricoltura e Pesca della Camera dei Deputati, il comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia Marco Pepe, il presidente della Camera di Commercio di Foggia Giuseppe Di Carlo e l’assessore comunale allo Sviluppo Economico Matteo Gentile.
L’incontro offrirà l’occasione per approfondire il legame tra la tradizione marinara e le sfide contemporanee del comparto ittico, settore strategico per l’economia locale e per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio.
Al termine del convegno è prevista la rappresentazione dell’opera “Il Re” di Umberto Giordano, evento che arricchirà il programma della serata con un momento dedicato alla cultura e alla musica.
L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.
L’appuntamento si propone dunque come un’occasione di confronto aperta alla cittadinanza, agli operatori del settore e a tutti coloro che guardano al mare come elemento distintivo dell’identità di Manfredonia e risorsa fondamentale per il futuro del territorio.