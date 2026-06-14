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MANFREDONIA TRENOTRAM Manfredonia, cancellata divelta alla stazione Trenotram Ovest: segnalato pericolo per i passeggeri

A denunciare la situazione sono le Guardie Ambientali Italiane

Manfredonia, cancellata divelta alla stazione Trenotram Ovest: segnalato pericolo per i passeggeri

Manfredonia, cancellata divelta alla stazione Trenotram Ovest: segnalato pericolo per i passeggeri

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Una cancellata in ferro zincato lunga circa quattro metri, divelta dalle proprie sedi e adagiata sul piano di calpestio, è stata segnalata presso la stazione Trenotram di Manfredonia Ovest.

A denunciare la situazione sono le Guardie Ambientali Italiane, dopo un sopralluogo effettuato nell’area. La criticità riguarda l’ingresso e l’uscita della stazione, in corrispondenza delle strisce pedonali e del percorso utilizzato dai passeggeri.

Secondo quanto riferito da Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, la struttura metallica ostruisce il passaggio, rappresenta un possibile pericolo di inciampo e caduta e potrebbe compromettere una rapida evacuazione dell’area in caso di emergenza.

La segnalazione assume particolare rilievo perché la stazione è regolarmente funzionante e il servizio ferroviario risulta attivo. Durante il sopralluogo, infatti, è stato osservato il normale arrivo del treno con il transito dei passeggeri.

Le Guardie Ambientali Italiane chiedono agli enti competenti, già informati della situazione, un intervento urgente per la messa in sicurezza dell’area e il ripristino delle normali condizioni di accessibilità.

«Si tratta di una situazione incompatibile con i requisiti minimi di sicurezza di una infrastruttura aperta al pubblico», evidenzia Manzella, sottolineando la necessità di agire con tempestività nell’interesse della collettività.

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1 commenti su "Manfredonia, cancellata divelta alla stazione Trenotram Ovest: segnalato pericolo per i passeggeri"

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