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DEGRADO TORRIONE Manfredonia, notte di degrado al Torrione Santa Maria: «Ragazzi ubriachi, canne, sputi, sporcizia ovunque e nessun controllo»

«Ho trovato erbacce ovunque, zero manutenzione, sporcizia diffusa e una illuminazione insufficiente. Un luogo storico della città lasciato completamente all'abbandono», racconta.

Manfredonia, notte di degrado al Torrione Santa Maria: «Ragazzi ubriachi, canne, sputi, sporcizia ovunque e nessun controllo»

Manfredonia, notte di degrado al Torrione Santa Maria: «Ragazzi ubriachi, canne, sputi, sporcizia ovunque e nessun controllo»

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
14 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Erbacce, rifiuti, scarsa illuminazione e decine di giovani intenti a bere alcolici nel cuore della notte. È il quadro denunciato da un cittadino che, nelle prime ore di oggi, si è trovato nei pressi del Torrione Santa Maria, uno dei luoghi simbolo della città.

Secondo il racconto, intorno all’una di notte l’area si presentava in condizioni di forte degrado.

«Ho trovato erbacce ovunque, zero manutenzione, sporcizia diffusa e una illuminazione insufficiente. Un luogo storico della città lasciato completamente all’abbandono», racconta.

Ma a colpire maggiormente sarebbe stata la presenza di un gruppo numeroso di giovani. «Erano almeno una ventina, forse addirittura trenta ragazzi. Molti apparivano alterati dall’alcol e qualcuno probabilmente anche da altre sostanze. Alcuni hanno scavalcato il cancello per salire sulla torre in piena notte». Il cittadino riferisce inoltre di essere stato bersaglio di un gesto provocatorio durante il passaggio nella zona.

«Senza alcuna ragione hanno persino tentato di sputarmi addosso». A quel punto è scattata la segnalazione alle forze dell’ordine. «Ho contattato i Carabinieri, ma prima del loro arrivo il gruppo era già riuscito ad allontanarsi». La denuncia, tuttavia, va oltre il singolo episodio. Nel mirino finiscono soprattutto il degrado sociale e la diffusione del consumo di alcol tra i più giovani. «Non me la prendo con questi ragazzi. Mi chiedo piuttosto dove siano gli adulti. Come può un genitore non sapere dove si trova il proprio figlio alle una di notte? Come può non accorgersi delle condizioni in cui rientra a casa?».

Il cittadino punta il dito anche contro la vendita di alcol ai minorenni, fenomeno che, a suo dire, sarebbe sempre più diffuso.

«Manfredonia è piena di ragazzi e ragazze che bevono. Ci sono rivendite che continuano a vendere alcol ai minori. Al Torrione c’erano bottiglie, lattine e rifiuti ovunque. Una situazione sotto gli occhi di tutti». Infine l’appello alle istituzioni. «Sappiamo che nella zona è presente un sistema di videosorveglianza. Funziona? Viene monitorato? Perché il degrado continua ad aumentare? Siamo soltanto all’inizio dell’estate e la situazione appare già fuori controllo».

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

5 commenti su "Manfredonia, notte di degrado al Torrione Santa Maria: «Ragazzi ubriachi, canne, sputi, sporcizia ovunque e nessun controllo»"

  1. Droga, alcol e puttanizio. Non solo solo ragazzi ma spesso anche mamme e papa’che forniscono ottimi, eccellenti esempi. Politica tutta e clero se ono omertosi in materia…

  5. Tante chiacchiere e pochi fatti! I vigili devono fare i turni di notte, non é possibile che la città sia abbandonata al degrado senza nessun controllo.
    La piazzetta tra via Torre dell’Astrologo e Corso Manfredi la sera diventa un parcheggio per scooter e non si può più nemmeno passarci a piedi. Troppo spesso i cittadini segnalano, ma l’amministrazione non agisce. Mi domando dove vivano sindaco ed assessori, non vedono cosa succede in città?

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