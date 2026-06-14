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CASO NEVO Manfredonia, Ugo Galli interviene sul caso Nevo: “Escluderlo da eventi culturali è una scelta discriminatoria”

A suo avviso, nella vicenda emergerebbe invece una concezione selettiva del confronto, influenzata da letture politiche e ideologiche

Manfredonia, Ugo Galli interviene sul caso Nevo: “Escluderlo da eventi culturali è una scelta discriminatoria”

Manfredonia, Ugo Galli interviene sul caso Nevo: “Escluderlo da eventi culturali è una scelta discriminatoria”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Il consigliere comunale Ugo Galli prende posizione nel dibattito che sta interessando il mondo culturale italiano in merito alla partecipazione dello scrittore israeliano Eshkol Nevo ad alcune importanti manifestazioni letterarie.

In una riflessione affidata ai social, Galli definisce Nevo “uno dei maggiori scrittori contemporanei” e giudica discriminatoria la scelta di sostenere appelli finalizzati alla sua esclusione da iniziative culturali di rilievo nazionale.

Secondo il consigliere, la valutazione di un autore dovrebbe basarsi sul valore della sua produzione letteraria e culturale, senza essere condizionata da appartenenze o posizioni che rischiano di trasformare il confronto pubblico in una contrapposizione ideologica. Galli si interroga sui criteri con cui viene stabilito chi possa o meno prendere parte a eventi culturali, sottolineando come Nevo sia uno scrittore apprezzato e tradotto in numerosi Paesi.

Nel suo intervento, il consigliere richiama inoltre i principi di accoglienza e inclusione, sostenendo che tali valori dovrebbero tradursi in una reale apertura al dialogo e all’ascolto delle diverse sensibilità. A suo avviso, nella vicenda emergerebbe invece una concezione selettiva del confronto, influenzata da letture politiche e ideologiche che finirebbero per limitare il pluralismo culturale.

“L’inclusione e l’accoglienza – osserva Galli – non possono essere principi validi solo in determinate circostanze, ma devono rappresentare un metodo di confronto capace di accogliere opinioni e presenze differenti”.

L’intervento si inserisce in un dibattito più ampio che, nelle ultime settimane, ha coinvolto il panorama culturale nazionale, dividendo opinione pubblica, intellettuali e operatori del settore sul rapporto tra arte, cultura e attualità politica.

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