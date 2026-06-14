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Home // Cronaca // Maturità 2026, conto alla rovescia anche nelle scuole di Manfredonia: oltre mezzo milione di studenti in Italia pronti all’esame

MATURITA' MANFREDONIA Maturità 2026, conto alla rovescia anche nelle scuole di Manfredonia: oltre mezzo milione di studenti in Italia pronti all’esame

A livello nazionale saranno 527.607 i candidati impegnati nella maturità

Frode sulla “Carta Cultura Giovani”: 190 studenti sanzionati per oltre 1,3 milioni di euro

Studenti - Fonte Immagine: irpiniaoggi.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Cresce l’attesa anche nelle scuole superiori di Manfredonia e del comprensorio per l’avvio dell’Esame di Stato 2026. Mercoledì 18 giugno, alle ore 8.30, prenderà il via la prima prova scritta di Italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio, segnando l’inizio di un appuntamento decisivo per migliaia di studenti.

A livello nazionale saranno 527.607 i candidati impegnati nella maturità, di cui 513.479 interni e 14.128 esterni. Le commissioni d’esame saranno 13.989 per un totale di 27.884 classi coinvolte.

Anche negli istituti superiori di Manfredonia – dal Liceo “Galilei-Moro” agli istituti tecnici e professionali della città – sono in corso gli ultimi preparativi. Per molti studenti queste giornate sono dedicate al ripasso finale e alla gestione dell’emozione che accompagna uno dei momenti più importanti del percorso scolastico.

Le prove

La prima prova scritta prevede sette tracce tra cui scegliere e una durata massima di sei ore. Il giorno successivo, giovedì 19 giugno, sarà la volta della seconda prova, differenziata in base all’indirizzo di studi frequentato.

Successivamente si svolgerà il colloquio orale, che rappresenta una delle principali novità introdotte quest’anno. L’esame non si limiterà più alla verifica delle conoscenze disciplinari, ma punterà a valorizzare il percorso formativo complessivo dello studente, comprese le esperienze di orientamento, i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), l’educazione civica e le competenze maturate durante il quinquennio.

Le novità del nuovo esame

Tra le modifiche più significative figura l’eliminazione dello “spunto” iniziale scelto dalla commissione. Il colloquio prenderà invece avvio da una riflessione personale del candidato sul proprio percorso scolastico e formativo, anche attraverso gli elementi contenuti nel Curriculum dello Studente.

Particolare attenzione sarà dedicata inoltre all’educazione civica, con approfondimenti sui temi della Costituzione, della cittadinanza attiva, della legalità e della sostenibilità ambientale.

Un altro aspetto rilevante riguarda la partecipazione al colloquio: la mancata partecipazione attiva all’orale, salvo casi eccezionali, potrà comportare la non ammissione al conseguimento del diploma.

L’augurio agli studenti

Per centinaia di maturandi del territorio sipontino si apre dunque una settimana intensa, fatta di studio, emozioni e aspettative. Un passaggio importante che segna la conclusione del percorso scolastico e l’inizio di una nuova fase, tra università, formazione professionale e ingresso nel mondo del lavoro.

A tutti gli studenti di Manfredonia e della provincia l’augurio di affrontare queste prove con serenità, consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità.

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