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NEONATA SATA Prima nata nel nuovo ospedale Monopoli-Fasano: si chiama Sata

A darne notizia è stata la Asl Bari attraverso i propri canali social, sottolineando l’emozione che ha accompagnato l’evento sia per la famiglia sia per il personale sanitario coinvolto.

Apre l'Ospedale Monopoli-Fasano: 58 accessi e nessuna criticità nel Pronto Soccorso

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AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Giugno 2026
Bari // Economia //

BARI – Si chiama Sata ed è la prima bambina nata nel nuovo Ospedale Monopoli-Fasano, segnando un momento simbolico per la nuova struttura sanitaria della provincia di Bari. La piccola è venuta alla luce questa mattina alle 9.54 nel Blocco Parto dell’ospedale con un parto spontaneo.

A darne notizia è stata la Asl Bari attraverso i propri canali social, sottolineando l’emozione che ha accompagnato l’evento sia per la famiglia sia per il personale sanitario coinvolto.

Sata è l’ultima arrivata in una famiglia originaria del Mali: mamma e papà sono già genitori di altre tre figlie. La nascita rappresenta quindi una doppia gioia per la famiglia e per gli operatori del nuovo presidio ospedaliero.

Secondo quanto riferito dall’azienda sanitaria, la donna è stata presa in carico tempestivamente dal personale del Pronto Soccorso, che l’ha accompagnata direttamente nel Blocco Parto. Qui l’assistenza della ginecologa, delle ostetriche e successivamente dei neonatologi ha consentito che tutto si svolgesse regolarmente.

La Asl Bari ha evidenziato il lavoro di squadra che ha coinvolto medici, infermieri e operatori socio-sanitari dell’Unità di Ostetricia e Ginecologia, sottolineando come la nascita della piccola rappresenti un momento particolarmente significativo per l’avvio delle attività della nuova struttura.

«Una nuova vita per il nuovo ospedale: il miglior dono che questa piccola potesse fare ai suoi genitori e a tutti gli operatori sanitari», ha commentato la Asl nel messaggio diffuso per celebrare l’evento.

L’arrivo di Sata segna così l’inizio di una nuova pagina per il presidio ospedaliero Monopoli-Fasano, destinato a diventare un punto di riferimento per l’assistenza sanitaria del territorio.

Fonte: ANSA.

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