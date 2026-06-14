Edizione n° 6097

BALLON D'ESSAI

Eshkol Nevo // “Nessun passo indietro sulla partecipazione dello scrittore israeliano Eshkol Nevo al Libro Possibile”
14 Giugno 2026 - ore  13:13

CALEMBOUR

ROBERTO PIETRO GUERRINO // Agguato mortale durante un incontro privato: ucciso il traduttore Roberto Pietro Guerrino
14 Giugno 2026 - ore  15:33

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Rodi Garganico, il 27 giugno seminario sulla deontologia forense: focus su doveri e responsabilità dell’avvocato

RODI GARGANICO FORENSE Rodi Garganico, il 27 giugno seminario sulla deontologia forense: focus su doveri e responsabilità dell’avvocato

L’appuntamento, in programma dalle 9.30 alle 12.30, è in corso di accreditamento presso il COA di Foggia

TRIBUNALE FOGGIA, PH ENZO MAIZZI

TRIBUNALE FOGGIA, PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Giugno 2026
Gargano // Manfredonia //

RODI GARGANICO – Sarà il Porto Turistico di Rodi Garganico a ospitare, sabato 27 giugno 2026, il seminario di studi dal titolo “L’Avvocato, tra dovere e responsabilità”, iniziativa promossa dall’Unione degli Avvocati del Gargano in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia.

L’appuntamento, in programma dalle 9.30 alle 12.30, è in corso di accreditamento presso il COA di Foggia e consentirà ai partecipanti di maturare tre crediti formativi obbligatori in materia di deontologia professionale.

L’incontro intende offrire un’occasione di approfondimento e confronto sui principali temi che riguardano l’etica e la responsabilità dell’avvocato nell’esercizio della professione, con particolare attenzione al rapporto tra mandato difensivo, dovere di verità e correttezza nei rapporti tra colleghi.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Rodi Garganico, Carmine d’Anelli, dell’amministratore unico di Meridiana Orientale Srl, Marino Masiero, del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, avv. Gianluca Ursitti, e del presidente dell’Unione degli Avvocati del Gargano, avv. Giuseppe Falcone.

L’introduzione e il coordinamento del seminario saranno affidati all’avv. Luigi Palmieri, vicepresidente dell’Unione degli Avvocati del Gargano.

Tra gli interventi in programma figurano quelli dell’avv. Angelo Masucci, componente del Consiglio distrettuale di disciplina di Bari, che affronterà il tema dell’archiviazione dei procedimenti disciplinari, dei richiami verbali e delle sanzioni; dell’avv. Guido De Rossi, già presidente del COA di Foggia, che analizzerà il delicato confine tra adempimento del mandato professionale e dovere di verità; e dell’avv. Mario Montagano, che approfondirà i rapporti di colleganza all’interno della professione forense.

«In una fase di profonda evoluzione normativa e sociale – ha evidenziato l’avv. Giuseppe Falcone – la riflessione sui doveri dell’avvocato rappresenta una necessità concreta per garantire la tutela dei cittadini e preservare il ruolo della professione quale presidio di legalità».

Il seminario si inserisce nel percorso di aggiornamento e formazione continua rivolto agli operatori del diritto, proponendo un momento di confronto su temi centrali per l’esercizio della professione e per il corretto funzionamento del sistema della giustizia. Lo riporta fuoriporta.info.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Sii sempre, in ogni circostanza e di fronte a tutti, un uomo libero e pur di esserlo sii pronto a pagare qualsiasi prezzo.” Sandro Pertini

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO