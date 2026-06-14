RODI GARGANICO – Sarà il Porto Turistico di Rodi Garganico a ospitare, sabato 27 giugno 2026, il seminario di studi dal titolo “L’Avvocato, tra dovere e responsabilità”, iniziativa promossa dall’Unione degli Avvocati del Gargano in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia.

L’appuntamento, in programma dalle 9.30 alle 12.30, è in corso di accreditamento presso il COA di Foggia e consentirà ai partecipanti di maturare tre crediti formativi obbligatori in materia di deontologia professionale.

L’incontro intende offrire un’occasione di approfondimento e confronto sui principali temi che riguardano l’etica e la responsabilità dell’avvocato nell’esercizio della professione, con particolare attenzione al rapporto tra mandato difensivo, dovere di verità e correttezza nei rapporti tra colleghi.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Rodi Garganico, Carmine d’Anelli, dell’amministratore unico di Meridiana Orientale Srl, Marino Masiero, del presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, avv. Gianluca Ursitti, e del presidente dell’Unione degli Avvocati del Gargano, avv. Giuseppe Falcone.

L’introduzione e il coordinamento del seminario saranno affidati all’avv. Luigi Palmieri, vicepresidente dell’Unione degli Avvocati del Gargano.

Tra gli interventi in programma figurano quelli dell’avv. Angelo Masucci, componente del Consiglio distrettuale di disciplina di Bari, che affronterà il tema dell’archiviazione dei procedimenti disciplinari, dei richiami verbali e delle sanzioni; dell’avv. Guido De Rossi, già presidente del COA di Foggia, che analizzerà il delicato confine tra adempimento del mandato professionale e dovere di verità; e dell’avv. Mario Montagano, che approfondirà i rapporti di colleganza all’interno della professione forense.

«In una fase di profonda evoluzione normativa e sociale – ha evidenziato l’avv. Giuseppe Falcone – la riflessione sui doveri dell’avvocato rappresenta una necessità concreta per garantire la tutela dei cittadini e preservare il ruolo della professione quale presidio di legalità».

Il seminario si inserisce nel percorso di aggiornamento e formazione continua rivolto agli operatori del diritto, proponendo un momento di confronto su temi centrali per l’esercizio della professione e per il corretto funzionamento del sistema della giustizia. Lo riporta fuoriporta.info.