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Home // Bari // Tajani frena sul rimpasto: “Non è all’ordine del giorno”

TAJANI RIMPASTO Tajani frena sul rimpasto: “Non è all’ordine del giorno”

«Il rimpasto di governo non è all’ordine del giorno», ha dichiarato il leader di Forza Italia, liquidando così le voci circolate nelle ultime settimane riguardo a possibili modifiche nella composizione dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

Tajani: “Forza Italia in crescita, avanti con responsabilità verso le prossime sfide”

Antonio Tajani, Ministro degli Esteri - Fonte Immagine: esteri.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Giugno 2026
Bari // Foggia //

MANDURIA (Taranto) – Nessun cambiamento in vista per l’attuale assetto dell’esecutivo. Lo ha chiarito il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo a margine del Forum in Masseria in corso a Manduria, in provincia di Taranto.

Rispondendo alle domande dei giornalisti sulle indiscrezioni relative a un possibile rimpasto di governo e all’ipotesi di un ritorno di Matteo Salvini al Ministero dell’Interno al posto dell’attuale titolare Matteo Piantedosi, Tajani ha escluso che il tema sia attualmente sul tavolo della maggioranza.

«Il rimpasto di governo non è all’ordine del giorno», ha dichiarato il leader di Forza Italia, liquidando così le voci circolate nelle ultime settimane riguardo a possibili modifiche nella composizione dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

Le dichiarazioni arrivano in un momento in cui, all’interno del centrodestra, si sono moltiplicate le discussioni sul futuro equilibrio dei ministeri e sul ruolo della Lega nel governo. In particolare, alcune posizioni provenienti dal Carroccio avevano rilanciato l’ipotesi di affidare nuovamente a Salvini la guida del Viminale, incarico già ricoperto tra il 2018 e il 2019.

Le parole di Tajani sembrano però allontanare, almeno per il momento, qualsiasi prospettiva di riassetto dell’esecutivo, confermando la volontà della maggioranza di proseguire con l’attuale squadra di governo.

Il vicepremier ha parlato a margine del Forum in Masseria, appuntamento che sta richiamando in Puglia esponenti delle istituzioni, dell’economia e del mondo produttivo per discutere delle principali sfide politiche e sociali del Paese.

Fonte: ANSA.

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