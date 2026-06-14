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Home // Cronaca // Tragedia a Lanzarote, muoiono Giuseppe Lombardo e Marta Copete Alvarez: salvo il figlio di 6 anni

MARTA GIUSEPPE Tragedia a Lanzarote, muoiono Giuseppe Lombardo e Marta Copete Alvarez: salvo il figlio di 6 anni

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il drammatico schianto è avvenuto lungo una delle principali arterie dell'isola

Giuseppe Lombardo e Marta Copete Alvarez

Giuseppe Lombardo e Marta Copete Alvarez - Fonte messinatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Giugno 2026
Cronaca // Primo piano //

LANZAROTE (SPAGNA) – Una vacanza o una giornata in famiglia si è trasformata in tragedia sulle strade di Lanzarote, nelle Isole Canarie. Un violento incidente stradale è costato la vita a Giuseppe Lombardo, 30 anni, originario di Fondachelli Fantina, nel Messinese, e alla compagna Marta Copete Alvarez, nata a Siviglia. Miracolosamente salvo il loro figlio di sei anni, rimasto ferito ma non in pericolo di vita.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, il drammatico schianto è avvenuto lungo una delle principali arterie dell’isola, nel tratto che collega il centro abitato alla rinomata località turistica di Playa Blanca. Per cause ancora in fase di accertamento, l’automobile sulla quale viaggiava la famiglia si è scontrata frontalmente con un autobus che procedeva nella corsia opposta. Nell’impatto sarebbero rimasti coinvolti anche altri due veicoli.

Lo scontro è stato particolarmente violento e per i due adulti non c’è stato nulla da fare. I soccorritori intervenuti sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

La notizia ha rapidamente raggiunto la Sicilia, gettando nello sconforto la comunità di Fondachelli Fantina e in particolare il quartiere Evangelisti, dove Giuseppe Lombardo era cresciuto.

Dopo il diploma, circa dodici anni fa, il giovane aveva scelto di trasferirsi in Spagna per costruire il proprio futuro. A Lanzarote aveva trovato stabilità lavorativa nel settore della ristorazione e proprio sull’isola aveva conosciuto Marta Copete Alvarez. Dalla loro relazione era nato il figlio, oggi unico sopravvissuto della tragedia.

Il bambino, che si trovava a bordo dell’auto insieme ai genitori, è sopravvissuto all’impatto riportando la frattura di un braccio e di una gamba. Le sue condizioni, secondo le informazioni diffuse dalle autorità sanitarie locali, non destano particolare preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.

Mentre proseguono gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, resta il dolore per una tragedia che ha spezzato una giovane famiglia e colpito profondamente due comunità, quella siciliana e quella spagnola.

Fonte: Giornale di Sicilia.

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