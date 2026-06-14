Vieste ricorda il Sergente Maggiore Riccardo Spina: 84 anni fa il sacrificio nei cieli del Mediterraneo

VIESTE – Ottantaquattro anni fa, il 14 giugno 1942, perdeva la vita nei cieli del Mediterraneo il Sergente Maggiore Riccardo Spina, aviatore viestano della Regia Aeronautica, caduto durante una missione militare nel corso della cosiddetta Battaglia di Mezzo Giugno.

Secondo pilota di un aerosilurante Savoia-Marchetti S.M.79, uno dei velivoli simbolo dell’aviazione italiana durante il secondo conflitto mondiale, Spina trovò la morte nei pressi di Pantelleria mentre era impegnato in operazioni belliche nel Mediterraneo centrale.

Per il coraggio dimostrato e per l’alto senso del dovere manifestato nell’adempimento della missione, gli venne conferita la Medaglia d’Argento al Valor Militare, riconoscimento che ne ha consegnato il nome alla memoria storica del Paese e della sua città natale.

A distanza di oltre otto decenni, la comunità di Vieste continua a ricordare uno dei suoi figli più giovani e valorosi, simbolo di una generazione chiamata a confrontarsi con le drammatiche conseguenze della guerra.

La ricorrenza rappresenta un momento di riflessione non solo sul sacrificio individuale di Riccardo Spina, ma anche sul valore della memoria collettiva. Dietro ogni nome custodito negli archivi della storia, infatti, si celano vite, famiglie, sogni e speranze interrotti dagli eventi bellici.

Ricordare il Sergente Maggiore Spina significa mantenere vivo il legame con il passato e trasmettere alle nuove generazioni i valori della responsabilità, del servizio e della pace, affinché il ricordo delle tragedie della guerra continui a rappresentare un monito per il futuro.

Nel silenzio degli anni trascorsi, il nome di Riccardo Spina resta impresso nella memoria della comunità viestana, che oggi ne rinnova il ricordo con rispetto e gratitudine.

Un omaggio a un giovane aviatore che, nell’adempimento del proprio dovere, sacrificò la propria vita lasciando una testimonianza di coraggio destinata a non essere dimenticata.

FONTE RETEGARGANO.IT