Di:



“1° festa Svalvolata”, svalvolati A.S.D. Il Centauro. Manfredonia – IN programma il prossimo 10 agosto, ore 19 – negli impianti sportivi “Salvemini” di Manfredonia (Fg) – la, svalvolati A.S.D. Il Centauro. Gli impianti sono siti in viale Padre Pio, Contrada Posta del Fosso, s.p. 58, raggiungibile dalla tangenziale ss89 uscita manfredonia centro –s.p.58, a 300 mt a sinistra subito dopo distributore agip – Programma:

live music

sexy show

stands vari

free camping (no camper o roulotte)

stands gastronomici specialita’ locali

fish & crock (s.a.s. calipso)

grill – beer – wine

convenzione inoltre con ristorante-pizzeria mary jane ingresso libero Aperto a tutti i tipi di moto ed anche a chi non ha moto, “Come in peace or stay at home”. Redazione Stato Manfredonia, centauri, prima festa “Svalvolata” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.