Capurso, incidente mortale tra veicolo e motocicletta

Bari, 14 luglio 2018. È stata riaperta al traffico la carreggiata della strada statale 100 “Di Gioia del Colle” a Capurso (BA), in direzione dell’innesto con la SS16 “Adriatica”, precedentemente chiusa per incidente. L’incidente ha coinvolto una autovettura ed un motociclo, causando la morte di una persona.

