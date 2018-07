Evade dai domiciliari: arrestato 22enne a Vieste

Di:

Foggia, 14 luglio 2018. I Carabinieri della Tenenza di Vieste hanno arrestato Michele Troia, nel corso di uno dei tanti servizi di prevenzione effettuati dall’Arma della Compagnia di Manfredonia sul territorio di competenza, in occasione di un controllo dei soggetti sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, cui l’uomo era sottoposto per essere stato recentemente arrestato dagli stessi uomini dell’Arma di Vieste per furto aggravato e tentata estorsione, è stato notato allontanarsi dall’abitazione dove era sottoposto alla misura.

Bloccato e condotto negli uffici della caserma di Vieste per gli opportuni approfondimenti del caso, al termine della formalità Michele Troia è stato dichiarato in arresto per il reato di evasione e contestualmente deferito per il reato di tentata estorsione, poiché nell’occasione è anche stato accertato che poco prima aveva costretto con la forza e la violenza madre e sorella a consegnargli del denaro.

Al termine delle formalità è quindi stato condotto nel carcere di Foggia, dove è attualmente detenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.