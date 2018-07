Festa grande di “Pane e salicornia” e contorni culturali vari, a Cagnano Varano

Di:

Cagnano Varano. Tutto pronto per la Festa del pane e della salicornia, in programma per l’intera giornata del 28 luglio a Cagnano Varano. Entrambi gli alimenti, che oggi rappresentano un lusso, un tempo erano assai diffusi nella cucina dei contadini garganici, anche perché era facile reperirli, unendo il frutto del lavoro dell’uomo con quello della natura, essendo l’erba salmastra alla portata di chicchessia . E questo in alternativa al più parco ‘pane e cipolla’ di tradizionale memoria. L’iniziativa prenderà il via alle ore 10.00 in punto con il tradizionale saluto delle autorità e del suo massimo responsabile, Mario Falco. Subito dopo si passerà alla mostra “Pane, amore, arte e poesia”, racconti di pane attraverso parole e immagini. Evento quest’ultimo, promosso ed organizzato dalla plurilaureata Anna Piano (Paintre Art), reduce dal recente successo in quel di Foggia. Non a caso faranno da corografia le declamazioni poetiche sul tema dei Poeti del Gargano coordinate da Franco Ferrara. Più in là ci sarà la mostra di pizzi e corredi , a cura dell’Agape di Carpino, e quella di tipo fotografica, messa su da Valentina di Maggio.

Alle 12.00 in punto, come spesso accade in similari manifestazioni, seguirà la degustazione gratuita di pancotto, preparata ed offerta dalla delegazione locale dell’Associazione Cuochi di Gargano e Capitanata. Alle 18.00 sarà messo in atto, a cura del “Global Pane”, su “come si fa il pane”, laboratorio dedicato ai bambini. Alle 18,30 saliranno in cattedra i Poeti del Gargano, gruppo coordinato da Franco Ferrara, che presenteranno il loro rinnovato ‘reading’ di poesie, declamate dai rispettivi autori, con la consegna al termine di appositi attestati. Prima e dopo questo evento si esibirà con pizziche e tarantelle, accompagnate da musiche attinenti, la ballerina Grazia Ferrara (si veda foto), con la corografia finale del predetto gruppo. Subito dopo il botanico Nello Biscotti esporrà le proprietà salutari delle erbe spontanee del territorio. Materia, quest’ultima, già trattata ampiamente in appositi suoi libri. Alle 20,30 si avrà il momento clou della giornata con l’apertura dello stand di degustazione di pane e salicornia. Lo stesso sarà accompagnato dal concerto del gruppo di musica popolare “Rione Junno”.

Il tutto si concluderà a tarda ora con i fuochi di artificio. Va da sé che la manifestazione odierna sarà seguita con viva attenzione dai turisti residenziali e non che in questi giorni affollano le spiagge vicine, desiderosi di conoscere costumi, usanze e storia dei luoghi. Tra l’altro, avranno modo di apprendere che Cagnano Varano è una delle più antiche città del Gargano Nord, coincidendo con la sepolta Uria, citata da Plinio e Strabone. Non solo, ma nel corso dei secoli, ha mantenuto un posto di rilievo, partecipando a vari eventi storici, Nel medioevo era una città turrita e circondata da mura., comandate da famiglie feudali potenti perdurate sino all’eliminazione della feudalità da parte del regime napoleonico. All’inizio del secolo scorso la città con il suo lago fu sede della stazione Idrovolanti “Ivo Monti”. In piazza si conserva bene, tra l’altro, il Palazzo Baronale, sorto in epoca normanna.

A cura di Antonio Del Vecchio