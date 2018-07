Gargano, estate nel vivo con Alimentart e Voci per Vico

Di:

Vico del Gargano. (Fg) – Entra nel vivo l’estate a Vico del Gargano. Tutto pronto per l’appuntamento di oggi, sabato 14 luglio, con Alimentart: degustazioni, laboratori artistici e gastronomici per bambini e adulti, le visite guidate, le mostre fotografiche, i concerti e la straordinaria bellezza della statua restaurata di San Valentino rendono ricchissimo il programma della manifestazione organizzata dalla CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa), con il patrocinio dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia. L’evento, sostenuto dall’Amministrazione comunale di Vico del Gargano, prenderà il via alle ore 18: in Piazza Castello, partirà il percorso con visita guidata gratuita nel centro storico, alla scoperta del Vicolo del Bacio e della Statua di San Valentino; sempre alle 18, apertura del Laboratorio di assaggio di olio ed erbe aromatiche al Trappeto Maratea, dove sarà visitabile anche la mostra fotografica su “Gli Agrumi di Vico e Rodi dall’800 a oggi”; allo stesso orario, nella Chiesa dell’Annunziata, apertura della mostra fotografica “Il centro storico con i miei occhi”.

Alle ore 19, “AlimentArt” proseguirà con l’apertura di tre diversi laboratori: il primo, che resterà aperto fino alle 22 a cura del fumettista Marco Lepore, sarà dedicato ai bambini che potranno disegnare e mettere in mostra le loro opere; il secondo, “La Puglia a tavola” a cura dell’azienda agricola Vitillo Grazia, sarà un laboratorio gastronomico; il terzo, curato dall’Auser Nuova Vita, sarà incentrato sulla pasta fresca tipica del Gargano. Alle ore 20, la Chiesa di San Nicola ospiterà il concerto di chitarra di Andrea Corongiu. Alla stessa ora, nel Trappeto Maratea, comincerà lo spettacolo musicale de “Il Duo Novembre e le Ragazze, Michele Iacovone e Pep Pop. Alle 20.30, la lettura di poesie a cura di Nicola Angelicchio, Grazia Altilia e Michele Perna, con intermezzo musicale del duo chitarra e violino composto da Vanessa Di Fine e Rocco Tavaglione.

VOCI PER VICO. Dal 15 luglio al 4 agosto, con la seconda edizione di “Voci per Vico”, il paese dell’amore diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto con 20 date e 12 spettacoli di musica, teatro, danza e burattini di livello internazionale. Si comincerà domenica con “Voci per Vico”, concerto per coro che vedrà protagonista (ore 21.30, Chiostro di San Pietro) il Coro del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. “In due nel trappeto” si terrà il 16 luglio nel Trappeto Maratea, in Largo Castello, con spettacoli ogni mezz’ora dalle 19 alle 22.30 e ben 6 repliche nei giorni successivi. Venerdì 20 luglio, con replica la sera successiva, alle 21.30 sarà Palazzo della Bella a diventare teatro per “Camera 8”, spettacolo tratto dal romanzo di Helga Schneider “La baracca dei tristi piaceri”. Domenica 22 luglio, alle 21.30 nel Chiostro di San Pietro, “Notas de Amor”, recital per pianoforte e chitarra. Il 23 luglio, alle 21.30, in Piazza San Domenico, ci saranno i 21 elementi dell’Orchestra Giovanile della Bosnia-Erzegovina coordinata da Belma Alić e diretta da Tijana Vignjevic, Il programma, consultabile sul sito ufficiale www.vocipervico.it, offrirà spettacoli fino al 4 agosto. Sabato 28 luglio (con replica il 3 agosto) sarà la volta di “Giuda”, spettacolo itinerante in 7 quadri, messo in scena al Palazzo Della Bella da Teatro K per la regia di Massimo Montagano.