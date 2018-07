“Il decreto della vergogna a favore dei diplomati magistrale”

Di:

Roma. Si interviene nuovamente sulla questione dei diplomati magistrale a seguito delle numerose istanze pervenuteci da parte dei precari storici alla luce del decreto dignità prossimo alla promulgazione. Si riscontra che il Governo ha inteso favorire i Diplomati Magistrale già usciti sconfitti in Adunanza Plenaria.

Tale decisione governativa non può che essere fermamente disapprovata da questo studio legale sia da un punto di vista etico che da un punto di vista prettamente giuridico. Si ritiene vergognoso, infatti, che il Governo voglia intervenire nei contenziosi pendenti, agevolando la posizione indifendibile di chi è stato già dichiarato sconfitto giudizialmente nelle sue pretese.

Non è accettabile che il potere esecutivo interferisca in tal modo nel potere giudiziario!

Questo studio legale si è schierato, da sempre e senza ambiguità, unicamente a favore dei precari storici, dei vincitori di concorso e dei laureati in Scienze della Formazione Primaria e, pertanto, ritiene impossibile accettare il decreto che sta per essere promulgato. L’assurdità di tale atto avente forza di legge è sotto gli occhi di tutti.

Non vi alcun pericolo per la continuità didattica che possa giustificare il Governo a interferire sulla materia scolastica anche perché nel caso di specie non può rivenirsi alcuna urgenza.

Il Governo, in pratica, ha dimostrato di non conoscere la questione dei diplomati magistrale. L’unico reale pericolo al quale sarebbe andato incontro il MIUR nel cancellare alcune Diplomate Magistrale dalle GaE sarebbe stato quello di far ritornare al ruolo di commessa chi si era illegittimamente improvvisata insegnante.

Si badi che, ovviamente, a un Diplomato Magistrale sarebbe subentrato un vincitore di concorso ovvero un laureato in SFP. Insomma, il vero timore dimostrato nei fatti dal Governo è stato quello di evitare che il merito, la preparazione, lo studio e il sacrificio dei precari storici fosse messo a disposizione dei discenti.

A questo punto ci si pone l’interrogativo se per il Governo abbia ancora rilevanza la meritocrazia. Alla luce di quanto precede, considerate le richieste di aiuto pervenute, questo studio legale non può e non vuole restare a guardare. Il Governo, d’altro canto, era stato già messo sull’avviso degli ingenti danni economici che avrebbe generato se non avesse cancellato i Diplomati Magistrale dalle graduatorie ad esaurimento.

Si lavorerà, quindi, per evitare che fra 120 giorni il Governo possa uscire con altro decreto-vergogna per prorogare l’illegittimo privilegio riservato ai DM. Per tali ragioni questo studio legale ha predisposto delle azioni giudiziarie per contrastare la prepotenza governativa e, quindi, per far dichiarare l’incostituzionalità del decreto dignità (che di dignitoso non ha nulla) e eliminare in radice ogni futura idea di una sua proroga.

Rimanendo uniti e compatti, i precari storici, i vincitori di concorso e i laureti in SFP potranno ripristinare la legalità e la giustizia oggi tradita dall’attuale governo.

L’importanza della preparazione, della pedagogia e della didattica verrà giudizialmente difesa sia in ambito nazionale che europeo.

Avv. Antonio Gabrieli

Avv. Giada Ficarelli