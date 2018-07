Manfredonia. “Gestione pratiche demaniali” al vaglio costante della AdSP

Di:

“La gestione delle pratiche demaniali ricadenti nelle circoscrizioni di competenza della soppressa Autorità Portuale di Manfredonia, sta continuando a impegnare severamente il competente Dipartimento, con l’obiettivo principale di regolarizzare le occupazioni in essere e i titoli rilasciati“.

E’ quanto emerge dalla relazione annuale sull’attività dell’AdSP MAM svolta nel 2017 (vedi in allegato)

”Nel 2017, in linea con quanto fatto negli anni scorsi, l’attività amministrativa connessa alla gestione del demanio marittimo ha cercato di contemperare la necessaria azione di regolazione e governance con la primaria necessità di tutelare la funzione pubblica dei beni, senza tuttavia tra lasciare l’esigenza di sostenere e valorizzare le iniziative private che, nel rispetto della “compatibilità con l’uso pubblico” (art.36 CdN), apportino valore aggiunto all’utilizzazione del beni demaniali marittimi.

Appare opportuno evidenziare che con la istituzione dell’AdSP, l’ufficio demanio della soppressa Autorità Portuale di Bari ha dovuto farsi carico della gestione delle numerose e complesse pratiche demaniali del porto di Manfredonia, stante l’assenza di Personale di ruolo della soppressa Autorità Portuale di Manfredonia. Al riguardo si deve evidenziare la particolare complessità delle pratiche in essere, molte delle quali hanno richiesto verifiche laboriose, anche e soprattutto al fine di definire un percorso procedimentale non solo in linea con i principi dell’azione amministrativa dettati dalla legge 241/1990 ma con la normativa in materia di gestione del demanio marittimo. La gestione delle pratiche demaniali ricadenti nelle circoscrizioni di competenza della soppressa Autorità Portuale di Manfredonia, sta continuando a impegnare severamente il competente Dipartimento, con l’obiettivo principale di regolarizzare le occupazioni in essere e i titoli rilasciati”.

