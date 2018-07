Manfredonia. “La TUA città ha bisogno delle TUE idee”

Di:

Manfredonia, 14 luglio 2018. Parte la campagna di ascolto dell’amministrazione comunale di Manfredonia per la redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG).

“Abbiamo avviato una fase di consultazione pubblica preventiva per coinvolgere cittadini ed organizzazioni locali nella costruzione collettiva del PUG cercando di cogliere meglio molti problemi di solito inespressi e garantire loro soluzioni trasparenti e condivise”, spiega l’assessore all’urbanistica e vice sindaco Matteo Ognissanti.

In programma un articolato processo di coinvolgimento ed interazione con i cittadini e le organizzazioni locali, nell’intento di creare uno strumento urbanistico che riesca a coniugare lo sviluppo e la promozione delle potenzialità sociali ed economiche locali con un significativo miglioramento della qualità urbana.

“L’Amministrazione comunale – interviene il dirigente comunale del settore urbanistica, Antonello Antonicelli – chiede a tutti coloro che hanno voglia di sentirsi coinvolti di avanzare proposte di carattere generale e specifico per riqualificare l’intero territorio comunale, con particolare attenzione ai servizi pubblici e alle attrezzature di interesse generale”.

Le proposte di carattere generale potranno essere espresse in forma di suggerimenti, segnalazioni, sollecitazioni sui possibili interventi di riqualificazione o di valorizzazione di contesti urbani ed extraurbani, al fine di avviare trasformazioni in grado di soddisfare l’interesse generale.

Le proposte di carattere specifico, eventualmente accompagnate da elaborati esplicativi, potranno prevedere trasformazioni puntualmente localizzate, anche di tipo privatistico, evidenziando però, al contempo, i vantaggi che tali trasformazioni determinerebbero sulla qualità urbana e le ricadute in termini di interesse collettivo.

Le istanze saranno considerate come importanti indicatori delle richieste espresse dalla cittadinanza e saranno tutte analizzate, valutate e discusse in seno all’Amministrazione comunale.

“È un’importante occasione per poter diventare protagonisti della propria città”, conclude il sindaco Angelo Riccardi, invitando i manfredoniani alla più ampia adesione.

Modalità di partecipazione

L’Amministrazione comunale di Manfredonia individua il giorno 31 agosto 2018 come termine ultimo, per consentire a tutti gli interessati di inviare all’indirizzo email pug@comune.manfredonia.fg.it proposte, studi, memorie, ricerche, suggerimenti, rivendicazioni, mozioni, progetti nel rispetto del presente bando.

Tutti gli atti, inoltrati alla email pug@comune.manfredonia.fg.it, dovranno recare in intestazione:

AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL PIANO URBANISTICO GENERALE CONSULTAZIONE PUBBLICA PREVENTIVA – BANDO DI PARTECIPAZIONE

MTV – Ufficio di Staff del Sindaco – Città di Manfredonia