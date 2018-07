Manfredonia, ricercato per una condanna: arrestato 31enne

Di:

Manfredonia, 14 luglio 2018. I Carabinieri della Stazione di Manfredonia hanno tratto in arresto il pregiudicato 31enne Michele Falcone.

L’uomo, nel corso di uno dei tanti servizi di prevenzione effettuati dall’Arma della Compagnia di Manfredonia sul territorio di competenza, è stato rintracciato nel centro sipontino ed è risultato destinatario di un provvedimento di esecuzione per la carcerazione recentemente emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Bologna.

Condotto in caserma per gli opportuni approfondimenti del caso, al termine della formalità Falcone è stato dichiarato in arresto per il reato di atti persecutori, commesso negli anni 2014 e 2015 a Bologna, ed accompagnato al carcere di Foggia, dove è ora detenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Deve scontare una pena residua di reclusione pari ad un anni, cinque mesi e ventinove giorni.