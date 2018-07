Mattinata. Furto corrente elettrica: arrestato

Di:

Foggia, 14 luglio 2018. Un uomo, D.A., è stato tratto in arresto dai Carabinieri in esecuzione di un provvedimento emesso nei suoi confronti dall’Autorità Giudiziaria di Foggia, per il quale dovrà ora scontare una pena definitiva residua pari ad otto mesi di reclusione domiciliare per un furto aggravato, nello specifico di corrente elettrica, commesso nel 2013 nel Comune di Mattinata e contestato all’epoca dagli stessi uomini dell’Arma.