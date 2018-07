Scomparsa Renzo Gatta. Sindaco Riccardi “Condoglianze a Giandiego e famiglia”

Di:

Manfredonia, 14 luglio 2018. ”Mi ha profondamente colpito e rattristato apprendere della morte di Renzo Gatta, che fu Consigliere Comunale, Consigliere Provinciale e Consigliere Regionale MSI e papà dell’attuale Consigliere Regionale e Vice Presidente del Consiglio Regionale Pugliese Giandiego Gatta. Di Renzo Gatta mi rimarrà indelebile il ricordo di un uomo distinto, gentile, conosciuto e stimato in città e capace di relazionarsi con tutti. Con i suoi modi garbati e il sorriso gentile sempre stampato sul suo volto, sapeva lasciare il segno.

Renzo Gatta era così rispettoso del prossimo che per porgere il saluto si toglieva il cappello: un gesto che racconta lo spessore di un uomo che era davvero d’altri tempi.

In questo momento di grande dolore sono particolarmente vicino a Giandiego e mi stringo a tutta la sua famiglia: la mamma Maria, il fratello Roberto e la sorella Stefania. A tutti loro va il mio abbraccio più forte, consapevole che non potrà colmare il vuoto che Renzo ha lasciato in loro, ma sicuro che il suo ricordo non li abbandonerà mai”.

Lo scrive in una nota il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.