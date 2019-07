“Carpino in Folk”: torna il Festival di piazza del Popolo ma cambia nome

Di:

“Il Festival di Carpino si terrà ma cambia la sua denominazione: sarà ‘Carpino in folk’ e si svolgerà l’8-9-10 agosto 2019 in piazza del Popolo. E’ in continuità con quello che ogni anno si è tenuto, secondo le nostre tradizioni, i nostri prodotti tipici, la nostra musica. Insieme alla Regione Puglia e al Teatro pubblico pugliese ci siamo sforzati, appresa la notizia drammatica, di mettere su un programma di qualità abbastanza nutrito”. Il sindaco Rocco Di Brina, in conferenza stampa, annuncia che la kermesse in scena da 24 anni tornerà, contrariamente ai cupi pronostici. Proprio non ci sta a passare per colui “che ha provocato il fallimento del Festival”. Nei chiarimenti a margine delle polemiche, si rivolge anche all’opposizione in consiglio comunale che “affonda la lama contro di me: ricordo che senza la manifestazione ci rimette tutto il paese”.

Il capitolo Festival nelle amministrazioni

Spiega le sue ragioni e la sua dedizione alla causa CFF. Comincia dalla metà degli anno ‘90: “Allora rivestivo il ruolo di assessore alla Comunità montana del Gargano e mi adoperai per far avere il primo finanziamento a sostegno del CFF, come da consigliere comunale nel capitolo di bilancio e sollecitando la Provincia di Antonio Pellegrino. Prima di Vendola e con Emiliano l’abbiamo portato al teatro Petruzzelli di Bari”. Il carnet di quest’anno prevede, fra gli ospiti, Beppe Barra ed Enzo Gragnaniello “offerta ricca per non tradire le attese dei tanti turisti che ogni anno vengono qui. Quindi la nostra vetrina continua. Sentirsi additato come il responsabile del mancato svolgimento della manifestazione fa male”.

Lo scontro sulla location

Dispute sulla location del Festival erano già state avviate dagli organizzatori con le amministrazioni precedenti: dove si suona, in piazza del Popolo o nelle terre di San Cirillo? “I miei predecessori negarono la nuova location perché le Terre di San Cirillo ‘erano una località a rischio dissesto idrogeologico’, per cui si arresero”.

Nel 2012 scoppiarono forti conflitti sul luogo in cui esibirsi. “In una serata pensarono di trasferirlo in un altro comune, con una lotta fra amministratori e organizzatori. L’anno scorso ho negato la location diversa da Piazza del popolo perché un sindaco deve ascoltare anche altre esigenze che vengono dai produttori e associazioni culturali. Ci fu una rivolta del mondo produttivo sulle Terre di San Cirillo”.

Il comitato organizzatore

Lo scontro, racconta il sindaco, è andato avanti fra vecchio e nuovo direttivo, che lui stesso ha costituito. L’esito – dopo la prima assemblea che avrebbe dovuto cedere il testimone da una gestione all’altra- è stato “dimissioni dei soci” e annuncio: quest’anno la festa salta. E’ il 4 luglio. “Una decisione irresponsabile – prosegue Di Brina- quando si ricoprono certi ruoli non si può sfuggire da quei compiti in maniera così disinvolta sapendo di infliggere un duro colpo non solo al CFF, ma alla comunità carpinese, alla nostra cultura, a un promotore turistico fondamentale del Gargano. Gli organizzatori hanno idee confuse e non escludo che, in tutto il ragionamento, ci sia anche una finalità politica tesa a colpire il sottoscritto e la mia amministrazione con famiglie e affini impermeabili, che non ha mai permesso a nessuno in questi anni di entrare nelle decisioni”. Il Comune darà un finanziamento di 20mila euro, intanto fra i vertici organizzativi vige una tregua. “Mi auguro che in questo periodo di ritiro spirituale l’associazione si possa chiarire un po’ le idee. A Carpino si suona, canta e balla, quindi l’ appello a tutti è di essere in piazza del Popolo. Ad attaccare strumentalmente ci rimette tutto il paese”.

“Per noi la festa salta” scrive l’associazione Di Viesti

Tutto chiaro? Non per l’associazione ‘Pasquale Di Viesti che del festival si occupa da molto tempo. In una nota scrive: “Per tutelare il patrimonio rappresentato dal Carpino Folk Festival l’associazione ha scelto la strada del silenzio stampa che intende mantenere ancora per tutto il tempo che sarà necessario. Per sgomberare ogni dubbio, tuttavia, e chiarire tutti gli aspetti smentendo tendenziose e diffamatorie dichiarazioni sul perché il Carpino folk festival 2019 salta, vi invitiamo ad ascoltare e credere, così come abbiamo fatto noi, alle parole che il sindaco di Carpino ha proferito nel comizio pubblico del 23 giugno 2018. È stato chiaro ed esaustivo, non abbiamo veramente nient’altro da aggiungere su questo argomento. Grazie e buona estate a tutti”.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 14 luglio 2019