Hai sottoscritto un contratto con la Wind per l’attivazione di una linea telefonica fissa o mobile? Magari ti è stata anche proposta un’offerta imperdibile a un prezzo irrisorio. Dopo qualche mese, tuttavia, ti è stata recapitata una bolletta troppo alta rispetto a quanto ti era stato promesso.

Hai controllato e hai notato subito che sono riportate voci di spesa non documentate, importi per servizi mai richiesti oppure consumi che tu non ritieni di aver fatto. Come comportarsi in questi casi? Innanzitutto, devi armarti di tanta pazienza e devi contattare immediatamente il gestore telefonico, nel tuo caso Wind, per contestare l’addebito e chiedere spiegazioni in merito. Gli importi non dovuti, neanche se di poco conto, non devono essere mai sottovalutati!

fonte https://www.laleggepertutti.it/286110_contestazione-fattura-wind