Foggia, 14 luglio 2019. I militari dell’Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico, nel corso dell’attività istituzionale in materia di controllo del territorio atta a prevenire e reprimere violazioni delle norme di tutela demaniale/ambientale, hanno proceduto ieri al sequestro di un’area di circa 1600 mq, in località Isola Varano del Comune di Cagnano Varano.

Giunti sul posto, il personale dipendente ha riscontrato l’occupazione abusiva di predetta area mediante attrezzature balneari e nello specifico, 72 (settantadue) ombrelloni completi di base, numero 144 lettini (centoquarantaquattro) lettini e 1 pedana in legno con zona ombreggiante avente dimensioni 8,40 mt. x 6 mt.. Sulla predetta pedana insisteva un chiosco di mt 3 x mt. 3.

Si coglie l’occasione per ricordare che la partecipazione attiva dei cittadini (anche tramite il numero 1530) alle varie vicissitudini legate al mare risulta essere un ottimo contributo a preservare non solo la vita umana in mare, ma anche a proteggere l’intero ambiente marino.

