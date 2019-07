Meteo Gargano: domenica con sereno. Lunedì pomeriggio pioggia

Di:

L’intensificazione di un flusso di correnti nord-occidentali in quota interesserà ancora nei prossimi giorni l’Italia, confinando l’anticiclone nord-africano in area algerino-tunisina.

La giornata odierna vede lo scivolamento di aria più fresca ed instabile con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, più attive ed intense lungo i settori centro-meridionali adriatici.

Come nella previsione del Bollettino di criticità si stanno registrando precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri.

Pertanto per la giornata odierna è stato elevato il livello di criticità per rischio idrogeologico per temporali dal colore giallo al colore arancione in particolare sui settori costieri. I fenomeni sono accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base di quanto esposto e dell’Avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, il Centro Funzionale Decentrato dalle ore 14:00 del 13/07/2019 per le successive 7 ore, ha emanato un’ALLERTA ARANCIONE per rischio idrogelogico per temporali sul versante adriatico e un’ALLERTA GIALLA sia per rischio idrogeologico che per temporali sulle restanti zone della regione.

La Sezione Protezione Civile segue l’evolversi della situazione, invita a consultare gli aggiornamenti pubblicati sul sito e la tabella degli scenari, per una corretta comprensione degli effetti al suolo attesi per ciascun livello di allerta previsto, nonchè ad attenersi alle raccomandazioni fornite nelle norme di autoprotezione consultabili sul sito della protezione civile regionale.