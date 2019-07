Nuova legge su cinture di sicurezza: conducente paga anche per passeggeri

Di:

Subito dopo le vacanze estive, il Parlamento si occuperà della riforma del Codice della strada, che è già stata approvata martedì scorso dalla commissione Trasporti della Camera. La nuova legge contiene un raddoppio delle sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo di indossare le cinture di sicurezza: se i passeggeri non le avranno allacciate, d’ora in poi, paga anche il conducente. Quindi, il conducente verrà multato direttamente per la violazione commessa dal passeggero: è questa la novità.

fonte https://www.laleggepertutti.it/292702_nuova-legge-sulle-cinture-di-sicurezza-il-conducente-paga-anche-per-i-passeggeri